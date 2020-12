Samsung Galaxy Z Flip 3: Neue Hinweise auf günstiges Falt-Smartphone

Mit dem Galaxy Z Flip 3 soll Samsung im zweiten Halbjahr 2021 ein neu­es, faltbares Smartphones vorstellen, das zu einem erschwinglichen Preis erhältlich sein könnte. Eine erste Modellnummer deutet jetzt darauf hin, in welchem Bereich der Hersteller den Rotstift ansetzen dürfte.

Günstiges Galaxy Z Flip schon seit Monaten im Gespräch

Samsung

Die niederländischen Kollegen von Galaxy Club (via GSMArena ) sind auf die Mo­dell­be­zeich­nung SM-F720F gestoßen, die der südkoreanische Hersteller Samsung für ein mögliches Galaxy Flip 3 oder Galaxy Flip Lite in Betracht ziehen könnte. Während das "F" auf eine in­ter­na­tio­na­le Variante der Smartphones hinweist, sorgt die Abwesenheit des Buchstabens "B" für Spekulationen. Dieser wird von Samsung verwendet, um auf ein integriertes 5G-Modul hin­zu­wei­sen. Entsprechend gehen die Kollegen von einer abgespeckten Version der faltbaren Smartphones samt 4G/LTE-Modul aus. Bereits im November sagte der DisplaySearch-Analyst Ross Young voraus, dass Samsung im kommenden Jahr eine Art Budget-Modell des vertikal aufklappbaren Android-Handys an­bie­ten könnte. Welche Abstriche dabei, abseits von einer möglicherweise fehlenden 5G-Ver­bin­dung, von Endkunden in Kauf genommen werden müssen, ist bis heute ungeklärt. Der Ein­satz von Mittelklasse-Chipsätzen wäre jedoch denkbar, um das Gerät preislich unterhalb der 1000-Euro-Grenze zu platzieren. Zudem soll Samsung versuchen, die Produktionskosten des so genannten Ultra-Thin-Glass (UTG) zu reduzieren.Aktuell bildet das Samsung Galaxy Z Flip 5G die Speerspitze der faltbaren Smartphones aus Süd­korea. Das Display misst im aufgeklappten Zu­stand 6,7 Zoll und setzt auf eine Auflösung von 2636 x 1080 Pixeln. Um den Antrieb küm­mert sich derzeit ein Qualcomm Snap­dragon 865 Plus-Chip nebst 8 GB Arbeitsspeicher (RAM) und einem 256 GB Flash-Speicher. Zu den weiteren Eckdaten gehören eine Dual-Kamera mit 12 Megapixeln und ein 3300-mAh-Akku. Im Preisvergleich werden die Geräte in den Farben Mystic Gray und Bronze derzeit ab circa 1090 Euro gelistet.