Details geleakt: Tesla lässt weitere Musik-Streamingdienste zu

Tesla arbeitet einem Bericht zufolge an der Unterstützung für Apple Music , Amazon Music, Audible und Tidal. Damit würde das Enter­tain­ment-System einen ordentlichen Zuwachs erhalten - Nutzer hatte das schon länger gefordert.

Tesla erhält Apple Music-Unterstützung

Intergrations ins eigene System

Siehe auch:

Tesla

Tesla ist demnach dabei, die Unterstützung für Apple Music und Amazon Music in ihr Entertainment-System einzubauen. Es scheint, als wolle der Autohersteller nun (endlich) einen Schritt weiter gehen und die verschiedenen Musikdienste integrieren.Der Porsche Taycan war der Erste mit eingebautem Apple Music und es sieht so aus, als wolle Tesla das nun auch anbieten, schreibt das Online-Magazin iCulture (via Teltarif ). Bisher bietet der E-Autobauer zum Beispiel Spotify als Musikdienst an. Dass der hierzulande nicht ganz so weit verbreitete Musikdienst Tidal kommen wird, hatte Tesla-CEO Elon Musk kürzlich während der Ankündigungen zum Battery Day bestätigt.Geplant ist aber noch viel mehr. Entdeckt hatten das Nutzer, die bereits im Entertainment-System diverse Platzhalter für Musikdienste gefunden haben. Beim Betrachten der verschiedenen Medienquellen wurden so einige neue Optionen entdeckt, auch wenn sie noch nicht funktionieren. Die Funktionen sind demnach schon hinterlegt, arbeiten aber noch nicht.Die meisten Autohersteller entscheiden sich für die Musikwiedergabe im Auto über Apple CarPlay und Android Auto. Tesla wird die Dienste nun in das eigene System integrieren. Tesla-Fahrer könnten schon bald ihr Konto mit diesen Diensten koppeln und sie dann über die Schnittstelle des Fahrzeugs abspielen, ohne dass ein über Bluetooth verbundenes Telefon erforderlich ist. Bisher gibt es noch keinen Hinweis darauf, wann ein entsprechendes Update kommen wird.