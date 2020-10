Flight Simulator 2020: Neues Update sorgt für noch bessere Grafik

Ab sofort steht das fünfte große Update für den Flight Simulator 2020 zum Down­load bereit. Microsoft sorgt dabei nicht nur für diverse Feh­ler­be­he­bun­gen, sondern schraubt unter anderem weiter an der Optik der Spielwelt und den grafischen Effekten bei Nachtflügen.

Release Notes: Flight Simulator 2020 Update v1.10.7.0 (Übersetzung via DeepL)

Verbesserte Empfindlichkeit und Beweglichkeit der Steuerflächen für die Daher TBM 930, Cessna 152, Cessna 152 Aerobat, Cessna 172 classic und Cessna 172 G1000

Verbessertes Autopilotverhalten für Pitch-Management, Höhenerfassung und Stabilität für Cessna 208 B Grand Caravan EX, Cessna Citation Longitude, Boeing 747-8 Intercontinental und Daher TBM 930

Fixierter Zlin-Stoß Ultra-Vorsicht Gelblicht, das immer an war

Fixierte Cirrus SR22-Windschutzscheibenenteisung funktioniert nicht

Fixiertes Cessna 152 Flutlicht immer EIN während der Tutorials

Feststehende Avionik-Bildschirme von Flugzeugen werden unter bestimmten Bedingungen leer

Behobenes Fehlerlichtverhalten der APU von Boeing 787-10 Dreamliner

Entriegelung der Längsposition des Höhenruders, um "Canard"-Flugzeuge zu ermöglichen

"Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Spiel zu starten" wird nun beim Start automatisch übersprungen

Option zum Menü Verschiedenes hinzugefügt, um zwischen metrischen und US-Standardeinheiten umzuschalten

Die Leistungen wurden im Menü zur Flugzeugauswahl und auf dem Marktplatz verbessert

Das TrackIR kann während des Fluges im Kamerapanel aktiviert/deaktiviert werden

Cockpit-Tooltips können jetzt im Menü der Zugänglichkeitsoptionen deaktiviert werden

Problem bei der Aktualisierung von Metadaten wurde behoben

Mehrere Installationsprobleme gelöst, die Randfälle betrafen

Wir zeigen jetzt die Download-Geschwindigkeit und die Anzahl der Pakete an, die heruntergeladen werden

Unterstützung für Thrustmaster TCA Quadrant Airbus Edition

Fähigkeit, den Ursprung der Empfindlichkeitskurve zu verschieben und den Empfindlichkeitswert auf beiden Seiten des Ursprungs zu ändern

Eingabewerte bei Verwendung von Totzonen fixieren

Alle Wertungen von Landungswettbewerben sollten jetzt in den Ranglisten ordnungsgemäß nachverfolgt werden.

Lebensqualitäts-Updates für den Marktplatz

Bewegungsunschärfe (Motion Blur) wurde hinzugefügt

Neues Temporales Anti-Aliasing (TAA) wurde eingeführt

Das zeitliche Upsampling wurde korrigiert (wenn TAA aktiv ist und die Renderskala unter 100% liegt)

Die Nachtbeleuchtung wurde verbessert

Wasser-Nachtspiegelungen wurden hinzugefügt

Riesiges Loch in Brasilien wurde repariert

VNAV kann die Steiggeschwindigkeit übersteigen. Wenn der AP nach dem Start abgekoppelt und wieder angekoppelt wird, wird der Überschwinger begrenzt.

Der Längengrad der Cessna Citation kann etwas unterhalb der Gleitpiste liegen, wenn Sie sich dem Flughafen nähern.

Einmal aktiviert, kehrt der Knopf Umschalten auf Mach-Einheiten beim Airbus A320neo nicht mehr zum Knoten zurück

Live-Wetter kann nach Neustart des Spiels nicht richtig gespeichert werden

Die Benutzeroberfläche wird nach dem Kauf und Download eines Artikels nicht aktualisiert, so dass die Schaltfläche zum Herunterladen erscheint.

Bereits ab 69,99 Euro im Microsoft Store

Mit einer geringen Verzögerungen können Hobbypiloten heute den jüngsten Patch auf Ver­sion 1.10.7.0 herunterladen. Das Update steht wahlweise im Microsoft Store oder via Steam bereit, während ein Großteil der Dateien im Anschluss über den Client des Flight Simulator bezogen werden. Aus den kürzlich veröffentlichten Patch Notes, die wir im unteren Teil die­ses Artikels vollständig auflisten, geht hervor, dass die Asobo Studios erneut an nahezu allen Bereichen des Spiels Hand angelegt haben. Von Flugzeugen über die Benutzeroberfläche bis hin zum Wetter und der Spielwelt.Unter anderem wurden die Autopiloten und die Stabilität von Maschinen wie der Cessna 208 B Grand Caravan EX, der Boeing 747-8 oder der Daher TBM 930 verbessert. Auch wurde die Meldung "Beliebige Taste zum Starten drücken" aus dem Intro des Flight Simulator ent­fernt, wodurch Spieler jetzt noch schneller in ihr Cockpit einsteigen können. Weiterhin konnten diverse Fehler im Installationsmanager behoben und neue Grafikeffekte hinzugefügt werden. Zu Letzteren zählen unter anderem Motion Blur, temporales Anti-Aliasing und verbesserte Lichteffekte sowie Wasserspiegelungen bei Nacht.Wie das Support-Team des Microsoft Flight Simulator auf Twitter schreibt, kann es derzeit nach der Installation des Updates zu Problemen kommen, die sich mit "Crashes to Desktop" zeigen. Man arbeitet an einer Lösung und will sich zeitnah bei den Spielern mit neuen In­for­ma­tio­nen melden. Bis dahin sollte man eventuell von einer Installation des Patches absehen.