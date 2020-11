Flight Simulator: Microsoft stellt sechstes Update bereit - Das ist neu

Trotz Coronavirus-Lockdown bringen Microsoft und das Asobo Studio ein neues Update für den Flight Simulator 2020 auf den Weg. Dabei kon­zen­triert sich der Entwickler vorrangig auf Fehlerbehebungen im Bereich der Flugzeuge, des Wetters und der Flugverkehrskontrolle (ATC).

Patch Notes: Flight Simulator 2020 Update v1.10.11.0 (Übersetzung via DeepL)

Navblue-Daten wurden aktualisiert

Navigationsdaten-Datum wird jetzt dynamisch in der Avionik eingestellt

Das ATC-Fenster sollte jetzt den gesamten Namen der Anflüge auflisten

Die Flugverkehrskontrolle sollte auf Anfragen zur Änderung eines Anfluges in einen Flughafen reagieren

Benutzer sollten nun die Möglichkeit haben, eine IFR-Freigabe in der Luft anzufordern, auch wenn sie einen Flugplan in ihr GPS eingegeben/geladen haben.

Die Flugsicherung sollte nun auf Anfragen zum Wechseln von Start- und Landebahnen in der Nähe/im Anflug auf einen Flughafen reagieren

Die Schwingung der Fly-by-Wire-Bank wurde für den Airbus A320neo

Das zu starke Triebwerk der Boeing 787-10 Dreamliner wurde reduziert

Fehlerhafte Instrumente beim Wechsel zur Metrik über das Optionsmenü korrigiert

Die Interaktionen im Cockpit, die bei Flugzeugen von Drittanbietern entweder durcheinander kamen oder nicht funktionierten, wurden behoben.

Alle Lackierungen sollten jetzt im Spiel zugänglich und richtig geladen werden.

Blitze sollten bei klarem Himmel nicht mehr ausgelöst werden

Die Methode der Empfindlichkeitskurve wurde für die verschiedenen Eingaben angepasst

Neues temporales Antialiasing (TAA) zusammen mit einem neuen Schärfefilter nutzen AMD FidelityFX CAS

Bereits ab 69,99 Euro im Microsoft Store

Das mittlerweile sechste mehr oder weniger große Update für den Flight Simulator steht ab sofort im Microsoft Store und via Steam zum Download bereit. Der Changelog zum Patch 1.10.11.0, den wir im unteren Bereich dieses Artikels komplett auflisten, weist keine neuen Funktionen auf, dafür jedoch die Behebung diverser Bugs. Unter anderem wurde die Kom­mu­ni­ka­tion mit der Flugverkehrskontrolle (ATC) verbessert, bei der es an einigen Stellen ge­hakt hat. Minimale Updates gibt es zudem für die Flugzeuge Airbus A320neo und Boeing 787-10 Dreamliner in Hinsicht auf ihre Steuerung.Ebenso kündigt Microsoft an, dass Fehler im Bereich der Flugzeuglackierungen und be­kann­te Probleme mit Cockpit-Instrumenten bei eigenen und Drittanbieter-Flugzeugen ausgemerzt werden konnten. Das eingebettete YouTube-Video zeigt weiterhin die kürzlich veranstaltete Q&A-Session mit den Entwicklern und gibt einen Ausblick auf neue Features des Flight Si­mu­la­tor 2020, an denen aktuell gearbeitet wird. Mit genauen Zeitangaben halten sich die Be­tei­lig­ten aufgrund der aktuelle Pandemie zurück. So gibt es zum Beispiel für die Umsetzung auf der Xbox Series X oder Xbox One weiterhin keinen Release-Termin.