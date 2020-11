Flight Simulator: VR im Dezember, großes World-Update im Januar

Es ist wohl das prädestinierte Spiel für VR-Support: Der Microsoft Flight Simulator bringt den Support für Virtual Reality-Brillen sehr bald aus der Alpha in die Vollversion. Darüber hinaus ist auch schon das nächste Detail-Update in Aussicht: Im Januar wird UK schöner.

VR ist hinter dem greoßen Boom zurückgeblieben, hat sich aber eine Nische im Gaming erkämpft. Ein Titel, der sicher helfen wird, dass sich noch mehr Menschen in die virtuelle Realität begeistern, ist der Microsoft Flight Simulator. Der hatte einen Support von entsprechenden Headsets bisher nur in geschlossenen Testerkreis erprobt, jetzt ist man bereit, die Funktion für alle Nutzer freizugeben.Wie die Entwickler laut heise in einer Frage- und Antwort-Runde auf Twitch erläutern, ist damit zu rechnen, dass der VR-Support mit dem Sim Update 2 bei den digitalen Hobby-Piloten landet. Für dieses Update gibt es auch schon ein Veröffentlichungsdatum: Der 23. Dezember. Neben der VR-Brille HP Reverb G2, dass die Entwickler als Referenz nutzen, wird auch ein Support von Headsets von Oculus und Valve geleistet.Im Vergleich mit der Umsetzung in der Alpha hat Entwickler Asobo dabei nicht nur das eigentliche Spiel in die virtuelle Realität übertragen, sondern passt auch alle Menüs und Schaltflächen für die Nutzung in VR an. Das Update wird für alle Besitzer des Spiels kostenlos zur Verfügung gestellt.Im Januar kann man dann bei einem Flug über England, Wales und Schottland einen deutlich höheren Detailgrad erwarten. Dann steht der Release World Update 3 an. Wie Head of Microsoft Flight Simulator Jörg Neumann erläutert, kann man die Auflösung der des Höhenreliefs auf bis zu 50 Zentimeter reduzieren. Darüber hinaus wird die Erscheinung von einigen Flughäfen und rund 60 Sehenswürdigkeiten von den Entwicklern deutlich verbessert.