Microsoft kündigt Surface Duo-Deutschlandstart für Anfang 2021 an

Microsoft hat jetzt bekannt gegeben, dass das Surface Duo im Frühjahr 2021 nach Deutschland kommen wird. Auch in weiteren Ländern ist der Launch in wenigen Wochen geplant - eine genauen Termin gibt es aber noch nicht.

Weitere Details dazu erst nächstes Jahr

Technische Daten zum Surface Duo Betriebssystem Android 10 Display 2x 5,6 Zoll AMOLED, 1800 x 1350 Pixel, Seitenverhältnis 4:3, 401 ppi Prozessor Qualcomm Snapdragon 855 Arbeitsspeicher 6 GB RAM Speicher 64 / 256 GB, keine Erweiterung möglich Kamera 11 MP, f/2.0, 1.12um Sicherheit Fingerabdruckleser Verbindung 1x USB-C, Nano-SIM Akku 3460 mAh Eingabegerät Surface Pen

Microsoft

Das hat der Konzern nun selbst in einem Blog-Beitrag zum neuen Surface Duo mitgeteilt . Demnach plant das Unternehmen nach dem Verkaufsstart seines Android-Klapp-Smartphones vor wenigen Wochen in den USA nun in Kürze in weitere Märkte zu kommen. Erst vor Kurz­em waren dazu weitere Gerüchte herumgereicht worden . Da hieß es, dass Microsoft den Start Anfang 2021 ins Auge gefasst hat - das hat sich nun bewahrheitet.Microsoft-Manager Pete Kyriacou, Vive-President der Abteilung Microsoft Devices, schrieb dazu: "Seit der Einführung von Surface Duo im August 2020 haben viele Leute gefragt, wann wir dieses Produkt außerhalb der USA verfügbar machen würden. Wir freuen uns, nun mitteilen zu können, dass wir das Surface Duo Anfang 2021 in Kanada, Großbritannien, Frankreich und Deutschland anbieten werden. Wir freuen uns darauf, Anfang 2021 weitere Informationen zu veröffentlichen, also bleiben Sie dran."Der Deutschlandstart ist damit nun endlich bestätigt - auch wenn es noch keinen genauen Termin für die Marktverfügbarkeit gibt.Zeitgleich soll das Doppel-Display-Handy dann auch in Kanada, Großbritannien und Frankreich starten. Preise sind noch nicht kommuniziert worden. Microsoft hatte das Duo aber schon einer ersten "Preiskorrektur" unterzogen und den ursprünglichen Preis um 200 Dollar auf 1200 Dollar gesenkt. In Deutschland dürfte man damit wohl einen Preis von knapp unter 1200 Euro erwarten.Wer Interesse an dem Start hat, kann sich bei Microsoft auf einer separaten Seite zum Verkaufsstart anmelden und wird dann per E-Mail informiert, sobald Details verfügbar sind.