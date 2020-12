Piraterie-Studie enthüllt die meistkopierten Filme, Serien und Musiker

Piraterie ist ein weit verbreitetes Phänomen, konkrete Zahlen sind aber Mangelware. Zwar gibt es immer wieder Einblicke, etwa über Torrents , umfassende Untersuchungen sind aber selten. Eine neue EU-Studie liefert - trotz etwas älterer Daten - interessantere Einblicke.

Regionale Unterschiede bei Musik

Warner Bros.

Piraterie verliert immer mehr an Bedeutung, dieser Trend zeichnet sich immer klarer ab, denn immer mehr Nutzer sind willens, für Inhalte zu bezahlen. Dennoch gibt es nach wie vor eine Gruppe an hartnäckigen Piraten, die nach wie vor nicht bereit sind, auf Schwarzkopien zu verzichten.Wie TorrentFreak berichtet, hat die EU nun eine Studie veröffentlicht, die sich der Piraterie in der Europäischen Union widmet. Die aktuelle Untersuchung ( PDF ) basiert teilweise auf bereits älteren Daten, diese hat die Piraterie-Tracking-Firma MUSO geliefert. Im Gegensatz zu einer ähnlichen Studie der EU aus dem Vorjahr widmet sich die aktuelle detailliert den konkreten Inhalten, also Filmen, Serien und Musikstücken.Basis waren hier Daten aus Torrent-Trackern von Teilen des Jahres 2018, diese wurden aber im Hinblick auf Streaming und Direkt-Downloads hochgerechnet. Das gibt sicherlich keine vollständig genauen Daten, liefert aber dennoch interessante Einblicke.Im Untersuchungszeitraum war Justice League mit etwa 42 Millionen Downloads der am häufigsten illegal heruntergeladene Film. Die beliebteste TV-Serie (435 Millionen Downloads) war The Walking Dead, der am häufigsten von Piraterie betroffene Musiker war Ed Sheeran (7,5 Millionen Downloads).Interessant ist auch der Blick auf die regionalen Unterschiede: So belegte die norwegische Metal-Band Immortal in Norwegen Platz 1, in Schweden war es ähnlich, auch hier gab es ein "Heimspiel" für HammerFall. In Deutschland konnte sich hingegen Bob Dylan knapp gegen Ed Sheeran durchsetzen. In den Kategorien Film und Serien hingegen gibt es nur wenige regionale Unterschiede.