Andor - Erstes Video zum Prequel von Star Wars: Rogue One

Videos automatisch starten

Im Kino hatte Star Wars: Rogue One im Jahr 2016 nur eine einzelne Geschichte als Teil der Star Wars-Saga erzählt. Bei den Fans war der Film aber überaus gut angekommen, weshalb Disney beschloss, dessen Vorgeschichte künftig als Serie zu erzählen. Jetzt wurde ein erster Teaser zu "Andor" veröffentlicht, der vor allem einen Blick in die Entstehung der Serie bietet.



Gezeigt wurde das Video im Rahmen einer Investoren-Veranstaltung von Disney. Wie es der Titel bereits vermuten lässt, steht der Spion Cassian Andor im Mittelpunkt des Geschehens, der so wie im Film erneut von Diego Luna verkörpert wird. Unter anderem wird auch der Droide K-2SO wieder mit von der Partie sein.



Wie es das nun veröffentlichte sogenannte Sizzle Reel vermuten lässt, befindet sich Andor noch in einer recht frühen Entstehungsphase, sodass mit einem Serienstart bei Disney+ nicht vor 2022 zu rechnen ist.