Blizzard will BlizzCon demnächst nachholen und zwar als Online-Version

Dieser Tage wäre die Blizzard-Hausmesse BlizzCon über die Bühne ge­gangen, doch diese ist natürlich wegen der Coronakrise ausgefallen. Der Spielentwickler hat sich aber eine Online-Alternative einfallen lassen und wird diese Anfang des nächsten Jahres auch kostenlos bereitstellen.

Zum 30. Geburtstag

2020 wird als Corona-Jahr in die Geschichte eingehen und das bedeutet auch, dass sich all unsere Leben nachhaltig verändert haben. Auch die Technik- und Gaming-Messen sind nahezu allesamt ausgefallen bzw. haben "nur" als Online-Ableger stattgefunden. Auch die BlizzCon wurde abgesagt, bisher war auch nicht klar, ob Blizzard diese nachholen wird oder ob man einfach die 2020-Ausgabe komplett auslässt.Die Antwort liegt irgendwo dazwischen: Denn wie PCGamesN berichtet, hat Blizzard-Präsident J Allen Brack in einem "Fireside Chat" bekannt gegeben, dass man Anfang des nächsten Jahres einen Online-Ersatz für die BlizzCon veranstalten wird. "Wir wollen, dass es eine große virtuelle Feier wird", so Brack, der meinte, dass die "BlizzConline" deshalb kostenlos zu sehen und auch erlebbar (im Sinne von mitmachen) sein wird.Einen genauen Termin nannte Brack bisher nicht, man kann aber wohl annehmen, dass es im Februar der Fall sein wird. Denn in diesem Monat feiert das legendäre Spieleunternehmen seinen mittlerweile 30. Geburtstag und da wäre einen virtuelle Party natürlich mehr als passend.Was Blizzard-Fans auf der BlizzConline sehen können, ist bisher nicht bekannt, Brack erwähnte kurz Overwatch 2 und Diablo 4, beide Spiele liegen aber natürlich auf der Hand. Der Blizzard-Chef meinte aber auch, dass man "davon ausgehen kann, dass wir uns auch andere, weiter entfernte Dinge auf PC, Konsole und Handy ansehen". Man darf also gespannt sein, ob und was sich Blizzard dazu einfallen lässt, um seinen Geburtstag gebührend zu feiern.