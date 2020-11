Alles auf Smartphones: Blizzard nennt Mobile seine "größte Chance"

Langjährigen Fans dürfte das, was Blizzard da erneut verkündet auf jeden Fall ein bisschen im Herzen schmerzen: Alle Spiele auch auf Smartphones zu bringen sieht man aktuell als die größte Priorität an, deshalb wird der Konzern voll auf Mobile-Games gebürstet.

Blizzard legt Fokus darauf, alle Spiele auch Mobile an den Start zu kriegen

CoD: Mobile ist riesen Erfolg

Die Ankündigung von einem Mobile-Game vor der versammelten Gemeinde der Hardcore-Diablo-PC-Fans war für Blizzard ein echtes PR-Desaster . Alle, die gehofft hatten, dass dieser Event zu einem Umdenken in der Führungsriege des Unternehmens in Bezug auf einen Fokus auf Smartphone-Umsetzungen führen könnte, werden aber bitter enttäuscht. Genau das Gegenteil ist der Fall: Blizzard, einst bekannt als Entwickler-Speerspitze für PC-Games, sieht in der vollständigen Umwandlung des eigenen Katalogs für Handys aktuell seine größte Chance."Wir müssen sicherstellen, dass wir unsere Franchise auf den Milliarden von Mobilgeräten ermöglichen, die derzeit verfügbar sind", so der Präsident des Unternehmens, Daniel Alegre, laut Bericht von Android Authority in einer Konferenz für Investoren. "Das ist bei weitem unsere größte Chance, und wir investieren sinnvoll, um daraus Kapital zu schlagen und alle unsere Franchises im Laufe der Zeit auf mobile Geräte umzustellen. Das ist wirklich, wirklich wichtig für uns."Alle, die sich ein Blizzard mit einem Fokus auf PC-Games zurückwünschen, müssen anerkennen, dass der Konzern im Verbund mit Activision mit Mobile-Games schon riesige erste Erfolge gefeiert hat. Call of Duty : Mobile wurde seit dem Launch vor einem Jahr über 300 Millionen Mal heruntergeladen. Welche Umsetzungen man von Blizzard die nächsten Jahre erwarten kann, wollte Alegre nicht ausführen. Mit Titeln wie Overwatch, Warcraft & Co. kann man aber aus einem reichhaltigen Katalog schöpfen.