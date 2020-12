Galaxy S21+: Leak gibt Rundumblick auf das Samsung-Flaggschiff

Das Samsung Galaxy S21 wird Anfang des nächsten Jahres vorgestellt werden und in bereits ein oder zwei Monaten werden wir mit Sicherheit wissen, wie das nächste Flaggschiff des koreanischen Konzerns aussieht. Leaks verderben Samsung aber wie immer die Überraschung.

Galaxy S21+ dürfte ein 6,8-Zoll-Display haben

Twitter / OnLeaks / Voice

Wie mittlerweile immer vor dem Start großer Namen bzw. bekannter Smartphones gibt es auch beim Galaxy S21 bzw. dessen Varianten einige Wochen vor der Veröffentlichung Leaks, die das oder die Geräte zeigen. Die Quellen sind unterschiedlich: Mal werden die Smartphones abfotografiert, mal dienen CAD-Dateien für computergenerierte Nachbauten als Vorlage.Bereits in den vergangenen Tagen gab es aber gleich mehrere Leaks zum Galaxy S21 und Galaxy S21 Ultra. Nun ist das Galaxy S21+ an der Reihe. Interessierte können einen Rundumblick auf das Gerät werfen. Denn mit Hilfe der technischen Daten hat CoverPigtou ein Video erstellt, in dem das Galaxy S21+ sich um seine eigene Achse dreht.Es gibt auch Spezifikationen bzw. Maße dazu (via SamMobile ), denn das Galaxy S21+ soll 161,55 x 75,6 x 7,86 Millimeter messen. Damit wird das S21+ geringfügig größer als der Vorgänger und fast exakt so groß wie das Galaxy S20 Ultra 5G sein. Beim Display soll es sich um ein 6,8 Zoll großes 120Hz-Panel handeln.Auffällig ist hier vor allem das Design der Kamera, Samsung versucht offenbar, das an sich sperrige Multi-Linsen-Setup mit einem Metall-Unibody-Design zu verknüpfen. Das Ergebnis könnte eine eher neuartige, aber durchaus ansprechende Lösung sein. Die Frage ist allerdings, wie "scharf" sich die Kanten des Geräts im Bereich der Kamera anfühlen.Die Galaxy S21-Reihe soll Mitte Januar 2021 vorgestellt werden und dürfte frühestens Ende desselben Monats starten. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die S21-Geräte ab Anfang Februar erhältlich sein werden.