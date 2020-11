Galaxy S21: Geleakter Displayschutz deutet auf flachen Bildschirm hin

Der Smartphone-Hersteller Samsung plant, Anfang 2021 ein neues Gerät der Galaxy S-Reihe auf den Markt zu bringen. Ein geleakter Displayschutz weist nun darauf hin, dass das Modell über einen flachen Bildschirm mit kleinem Kamera-Loch verfügt. Zudem wird der S-Pen unterstützt.

Galaxy S21 Ultra mit S-Pen-Support

Vom günstigen Einsteiger bis zum Flaggschiff

Twitter / OnLeaks / Voice

Schon vor einigen Tagen hatte der Twitter-Nutzer Ice Universe betont, dass das Galaxy S21 und S21+ über ein flaches Display-Panel verfügen wird. Das Galaxy S21 Ultra soll hingegen einen gebogenen Bildschirm besitzen. Nun sind Fotos vom Displayschutz des Galaxy S21 und S21+ durchgesickert . Die Bilder bestätigen den flachen Bildschirm und lassen auf eine im Vergleich zum Vorgänger-Modell deutlich kleinere Punch Hole-Kamera schließen.Darüber hinaus hat Ice Universe in einem separaten Tweet betont, dass er zu 100 Prozent bestätigen kann, dass das Galaxy S21 Ultra den S-Pen unterstützt. Bisher handelte es sich bei dem Bedienstift um ein exklusives Feature der Galaxy Note-Smartphones. Damit könnte die Reihe in den kommenden Jahren komplett vom Markt verschwinden. Hiermit reagiert Samsung auf die schlechten Verkaufszahlen des Galaxy Note 20. Neben dem Galaxy S21 könnten auch weitere Geräte wie das Galaxy Z Fold mit Support für den S-Pen ausgestattet werden.Obwohl sich die bisherigen Leaks auf das Galaxy S21 beziehen, wäre es denkbar, dass Sam­sung das Flaggschiff-Smartphone unter dem Namen Galaxy S30 veröffentlicht. Das Gerät soll im Rahmen eines Unpacked-Events, das voraussichtlich am 14. Januar stattfindet, offiziell enthüllt werden. Neben der normalen Version soll es eine Plus- und Ultra-Variante geben. Alle Modelle sollen in den Farben Schwarz, Weiß, Grau, Silber, Violett und Pink bereitstehen.