Arecibo: Das berühmteste Radioteleskop der Welt ist jetzt eingestürzt

Das wohl bekannteste Radioteleskop der Welt, das Teil des Arecibo-Observatoriums in Puerto Rico war, ist nicht mehr. Denn obwohl der Abriss bereits beschlossene Sache war, hielt sich die einsturzgefährdete Konstruktion noch. Doch seit kurzem ist es damit vorbei.

Absturz der Instrumentenplattform

Im Sommer dieses Jahres begann der Anfang vom Ende für das Radioteleskop des Arecibo-Observatoriums, denn nach dem Riss eines Stahlseiles wurde die Schüssel stark beschädigt . Die Betreiber dachten zunächst noch, alles stabilisieren und reparieren zu können, doch Anfang November folgte dann die Hiobsbotschaft: Nach dem neuerlichen Riss eines Seils war klar: Das aus zahlreichen Filmen bekannte Radioteleskop kann nicht gerettet werden und muss abgerissen werden In weiterer Folge begannen die Beratungen, wie man das am besten und sichersten bewerkstelligt. Die wohl größte Herausforderung war die 900 Tonnen schwere Instrumentenplattform, die an drei Türmen und mittels Stahlseilen aufgehängt war. Doch diese Entscheidung hat den Betreibern gestern die Schwerkraft abgenommen, denn die zentrale Plattform ist eingestürzt.Verletzt wurde niemand, die National Science Foundation (NSF), der das Teleskop gehört, hat bereits nach dem zweiten Vorfall Anfang November den Zugang zur Anlage unterbunden bzw. stark eingeschränkt. "Wir sind traurig über diese Situation, aber dankbar, dass niemand verletzt wurde", sagte NSF Director Sethuraman Panchanathan. "Wir konzentrieren uns jetzt darauf, den Schaden zu bewerten, Wege zu finden, um den Betrieb in anderen Teilen des Observatoriums wiederherzustellen, und daran zu arbeiten, die wissenschaftliche Gemeinschaft und die Menschen in Puerto Rico weiterhin zu unterstützen."Das Ende der offiziell William-E.-Gordon-Teleskop genannten Anlage ist zwar nicht das Ende für das gesamte Arecibo-Observatorium, es ist aber sicherlich ein großer Rückschlag für die Wissenschaft und ihre Fans. Es ist auch ein Verlust für die Popkultur, denn das Teleskop hatte prominente Auftritte in Filmen wie GoldenEye und Contact.