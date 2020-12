FAST für alle: China rettet Astronomen nach dem Aus von Arecibo

China hat jetzt auf das endgültige Ende des berühmten Radioteleskops Arecibo Observatory in Puerto Rico reagiert. Man kündigte an, der globalen Forscher-Gemeinde Zugang zum eigenen, vergleichbaren System zu gewähren.

Anträge willkommen

Das Five-Hundred-Metre Aperture Spherical Telescope (FAST) ist das einzige System weltweit, das ähnliche Spezifikationen wie das Teleskop bei Arecibo aufweist. FAST ist allerdings wesentlich jünger. Mit dem Bau wurde erst im Jahr 2011 begonnen, die volle Betriebsbereitschaft erlangte man im Januar dieses Jahres. Arecibo wurde hingegen bereits Anfang der 1960er Jahre errichtet."Wir haben viel Inspiration aus seiner Struktur gezogen", erklärte Wang Qiming, der für den Betrieb von FAST verantwortlich ist, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Aufgrund neuerer Erkenntnisse konnte man aber an verschiedenen Stellen auch Verbesserungen vornehmen. Und es ist größer. Während der Spiegel in Arecibo 305 Meter maß, kommt man in China auf 500 Meter.Der Bau des Teleskops hat 175 Millionen Dollar gekostet. Hinzu kommt noch der Aufwand, der mit der Umsiedlung mehrerer Dörfer verbunden war. Denn in einer Zone von 5 Kilometern um das Teleskop herum kann niemand mehr wohnen. Um Störungen zu vermeiden, herrscht hier Funkstille. Das bedeutet auch, dass keine Mobiltelefone, Computer oder andere aktive Sender betrieben werden dürfen.Der enorme Aufwand sollte sich erst einmal für die chinesische Forscher-Gemeinde auszahlen, weshalb man Beobachtungszeiten erst einmal nur an heimische Wissenschaftler vergab. Ab dem kommenden Jahr sollen aber auch Anträge aus dem Ausland berücksichtigt werden. Damit sichert sich China immerhin auch eine einzigartige Position in der globalen Science-Community, denn niemand sonst kann auf ein Radioteleskop dieser Art zurückgreifen.