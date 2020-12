Salesforce kauft Slack: 'IRC mit Bildchen' für fast 28 Milliarden Dollar

Für manche ist Slack nichts weiter als 'IRC mit bunten Bildchen', für an­de­re in Zeiten der Coronavirus-Pandemie die Zukunft des kollaborativen Arbeitens. Der Softwaregigant Salesforce gehört zu den Letztgenannten. Der CRM-Hersteller kauft Slack für fast 28 Milliarden Dollar.

Salesforce zahlt ordentlichen Bonus

Slack

Wie Salesforce im Nachgang der Veröffentlichung seiner jüngsten Geschäftszahlen gestern Abend wie erwartet bekanntgab, hat man sich mit Slack auf eine Übernahme geeignet. Der Softwarehersteller zahlt nach eigenen Angaben insgesamt 27,7 Milliarden Dollar und damit eine unerwartet hohe Summe für einen Anbieter von Anwendungen, mit denen ihre Nutzer eigentlich nur mit ihren Kollegen kommunizieren sollen.Die Investoren von Slack erhalten für jede Aktie 26,78 US-Dollar sowie Anteile an Salesforce und damit rund 55 Prozent mehr, als die Aktie vor Bekanntwerden der Über­nahme­ver­hand­lun­gen vor rund einer Woche noch wert war. Salesforce will Slack künftig zu einem wichtigen Teil seines Angebots an Lösungen für das "Customer Relation Management" machen, der Anbieter soll aber weiterhin als eigenständige Einheit unter Salesforce weiter arbeiten.Marc Benioff, Chef von Salesforce, sprach von der "strategischsten Kombination in der Ge­schich­te von Software" und davon, dass er rie­si­ge Möglichkeiten für eine gemeinsame Zu­kunft der beiden Firmen sehe. Salesforce will Slack un­ter anderem in seine Dienste in­te­grie­ren, die Firmen in aller Welt helfen, den Umgang mit ih­ren Kunden zu pflegen. Es gehe unter an­de­rem darum, eine Welt zu schaffen, in der je­der von überall aus arbeiten kann, hieß es weiter.Slack hat aktuell mehr als 12,5 Millionen Nutzer, welche die Plattform gleichzeitig nutzen. Das Unternehmen profitierte massiv von der Coronavirus-Pandemie, in der viele Firmen ihre Mitarbeiter zum Schutz vor Infektionen am Arbeitsplatz lieber von Zuhause aus arbeiten lassen. Kritiker sehen den von Salesforce zu zahlenden Preis als vollkommen überhöht an, auch weil Microsoft mit Teams ein sehr ähnliches Produkt anbietet und dabei überraschend erfolgreich ist.