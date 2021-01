Total-Ausfall bei Unternehmens-Chat Slack: Probleme zum Jahresstart

Seit mehreren Stunden häufen sich Probleme bei dem beliebten Unter­nehmens-Chat-Tool Slack. Viele Nutzer melden einen Ausfall, sie können das Tool derzeit nicht verwenden. Slack arbeitet bereits unter Hochdruck an einer Lösung.

Weltweit Probleme

Für viele Unternehmen dürfte heute die Arbeit nach der Feiertagspause wieder losgehen - und ausgerechnet jetzt kämpft der beliebte Messenger für Unternehmen mit einem Komplett-Ausfall. Slack meldet derzeit auf seiner Status-Seite Probleme bei allen Diensten und Funktionen. Der Messenger ist gestört, bei vielen Nutzern schlägt schon der Login fehl. Auf der Status-Seite gibt es nur rote Meldungen für Ausfälle.Das Unternehmen ist derzeit bemüht, eine Lösung zu finden. Zunächst meldete Slack, dass Kunden derzeit Probleme beim Laden von Kanälen oder beim Verbinden mit der App hätten. Die Entwickler untersuchen das Problem, hätten aber noch keine Anhaltspunkte für den Auslöser und somit keine schnelle Lösung parat. Slack entschuldigte sich für die Störung, nannte aber noch keine weiteren Details.Die Probleme haben sich dann in den letzten drei Stunden dabei eher zugespitzt. In halbstündigen Updates unterrichtete das Unternehmen dann nur, dass man an dem Fehler arbeite.Nun gibt es aber auch schon wieder positive Meldungen. Laut Slack können viele Nutzer sich wieder zu ihrem Workspace anmelden, wenn sie die App einmal neugestartet haben . Slack schrieb dazu: "Während das Problem größtenteils noch nicht behoben ist, glauben wir, dass einige Kunden nach einer Aktualisierung (STRG/CMD + R) eine Verbesserung bei der Verbindung zu Slack feststellen können." Wer eine App nutzt, sollte sie neustarten, im Webbrowser genügt ein Refresh.