Apple I: Besonders seltenes Stück kommt bald unter den Hammer

Apple I-Geräte sind #selten genug, funktionierende sind noch rarer und wenn sie noch dazu eine originale Shipping-Box haben, die noch dazu von Steve Wozniak unterschrieben wurde, dann leuchten alle Sam­mler-Lampen auf. Und bald kommt so ein Rechner unter den Hammer.

Preis von halber Million Dollar möglich

Der Apple I gilt als die Königsdisziplin der Computer-Sammler-Szene, das liegt natürlich einerseits an dessen historischer Bedeutung, andererseits an der Tatsache, dass zwischen 1976 und 1977 gerade einmal 175 Geräte verkauft wurden. Davon ist weniger als die Hälfte erhalten bzw. auffindbar, die genaue Anzahl der in Sammlerhand befindlichen Geräte ist allerdings nicht genau bekannt.Wie Apple Insider berichtet, gibt es im Dezember nun wieder die seltene Gelegenheit, einen Apple I zu ersteigern. Denn das Auktionshaus RR Auction bietet ab 10. Dezember ein solches Stück an, die Gebote starten bei 50.000 Dollar. Es ist aber denkbar oder sogar wahrscheinlich, dass mindestens der zehnfache Preis erreicht wird.Denn zuletzt wurden Preise von knapp unter 500.000 Dollar erreicht: 471.000 Dollar wurden im Vorjahr bei einer Auktion des Londoner Auktionshauses Christie's erzielt. Auch dieses Jahr kam bereits ein Apple I unter den Hammer und fand für 458.711 Dollar einen neuen Besitzer. Angesichts des Zustands und der sonstigen Details ist es nicht unwahrscheinlich, dass demnächst ein neuer Rekord für die jüngere Geschichte geschrieben wird.Der Allzeit-Rekord scheint jedoch außer Reichweite zu sein, denn 2014 bezahlte das Henry Ford Museum in Dearborn 905.000 Dollar für ein Exemplar.Wie anfangs erwähnt, ist das aktuelle, von Apple I-Spezialist Corey Cohen restaurierte Stück voll funktionsfähig. Die Auktion beinhaltet ein Apple I-Board, eine von "Woz" unterschriebene Apple I-Box, ein Apple Cassette Interface, originale Betriebsanleitungen, eine Datanetics-Tastatur im Holz-Case, einen Sanyo-Monitor von 1976 und einen Kassettenplayer von Panasonic.