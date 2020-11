Surface Pro 8: Prototyp auf Ebay gelistet, Spezifikationen aufgetaucht

Vor gut einem Monat wurde bekannt, dass Microsoft das Surface Pro 8 erst im kommenden Jahr auf den Markt bringen möchte. Nun ist ein Pro­to­typ zu dem neuen Tablet aufgetaucht. Das Gerät wird auf Ebay verkauft und gibt einen ersten Einblick in die Spezifikationen des Modells.

Bisher keine Änderungen am Design

Prototyp muss persönlich abgeholt werden

Ebay/zzaj300n

Aus dem Ebay-Angebot (via Windows Central ) geht hervor, dass im Surface Pro 8 ein Intel Core-CPU der elften Generation zum Einsatz kommt. Bei dem Prozessor soll es sich um den Core i7-1165G7 handeln. Darüber hinaus hat Microsoft 32 Gigabyte Arbeitsspeicher und eine SSD mit einer Kapazität von einem Terabyte verbaut. Als Betriebssystem wurde die Windows 10 Version 2004 installiert. Das Oktober 2020 Update lässt sich manuell herunterladen.Während sich die technischen Spezifikationen vom Datenblatt des aktuell erhältlichen Surface Pro 7 unterscheiden und eine Verbesserung da­rstel­len, scheint Microsoft keine Änderungen am Design des Tablets vorgenommen zu haben. An den Seiten lassen sich die gleichen An­schlüs­se wie beim Vorgänger-Modell finden. Da es sich allerdings nicht um die finale Version des Surface Pro 8 handelt, dürfte das äußere Er­schei­nungs­bild noch angepasst werden. Ein großes Redesign gilt aber als unwahrscheinlich.Wer die Preview-Version des Surface Pro 8 erwerben möchte, kann auf der entsprechenden Ebay-Seite ein Gebot abgeben. Der Mindestbetrag liegt bei 1300 Dollar. Natürlich ist noch offen, für welchen Preis das Tablet am Ende tatsächlich den Besitzer wechselt. Zu beachten ist, dass das Gerät nicht verschickt wird und nur persönlich in Seattle abgeholt werden kann.