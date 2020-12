Sony: Mit dem PlayStation-Adventskalender täglich Preise gewinnen

Sony verlost im Dezember täglich attraktive Preise. Wer am Ad­vents­ka­len­der-Gewinnspiel teilnehmen möchte, braucht einen PlayStation Net­work-Ac­count und möglichst viele Credits.

Wie Sony in einem aktuellen Blog-Eintrag mitteilt, hat das japanische Unternehmen pas­send zum 1. Dezember einen Adventskalender gestartet, der allen PlayStation Network (PSN) Nutzern täglich die Chance auf verschiedene Preise bietet. Was genau verlost wird, ver­rät Sony grundsätzlich erst am jeweiligen Tag. Dabei lassen die PlayStation-Entwickler je­doch allen, die es bereits im Vorfeld wissen möchten, eine Wahl: "Wenn ihr es nicht ab­war­ten könnt und unbedingt wissen möchtet, welcher Preis sich an einem bestimmten Tag ver­birgt, könnt ihr 3.000 Credits einsetzen, um einen Blick hinter euer Wunschtürchen zu wer­fen."Credits sind auch allgemein der zentrale Punkt im Hinblick auf die Gewinnchancen. Sobald man sich mit einem PSN-Account registriert hat, werden alle bisher erspielten Trophäen auf der PlayStation 4 automatisch eingelesen und in eben jene Credits umgewandelt, wobei Bron­ze-Trophäen 15, Silber 30, Gold 90 und Platin 190 Credits gewähren. Außerdem ver­kün­de­te Sony, dass jede Trophäe, die im Dezember 2020 bis zum Ende des Ad­vents­ka­len­ders er­spielt wird, das Zehnfache wert sei. Wer einen der Tagespreise im Adventskalender ge­win­nen will, muss seine Credits gegen die jeweils 500 Credits teuren Lose eintauschen.Sind alle Credits aufgebraucht oder von Anfang an nur ein überschaubares Budget vorhanden, kann man sich mittels verschiedener Aufgaben zusätzliche Credits verdienen. Beim korrekten Beantworten von Quizfragen beispielsweise wird der Vorrat aufgestockt. Alternativ dazu schaut man sich ein Video an, lädt Freunde zum Kalender ein oder erspielt weitere Trophäen in "einem beliebigen PlayStation-Spiel".Im Dezember soll es außerdem neben so­ge­nann­ten "Booster-Days", an denen man für verdiente Trophäen extra viele Credits er­spie­len kann, auch bestimmte Spiele geben, bei denen man für das Erringen von Trophäen in den Genuss von zusätzlichen Credits kommt. Details dazu sollen in den kommenden Tagen fol­gen. Wer besonders großzügig ist, kann seinen Freunden natürlich auch mit Credit-Ge­schenk­en eine Freude machen.Hauptpreis am heutigen 1. Dezember ist ein Razer Pro Gamer-Paket. Darin befinden sich der Controller "Razer Raiju Tournament Edition Mercury" und das dazu passende Kraken Head­set. Als Nebenpreis könnt ihr einen DualShock 4-Controller im klassischem "Steelblack"-Design gewinnen. Weitere Details zum Adventsgewinnspiel und die Möglichkeit, daran teil­zu­neh­men, findet man hier