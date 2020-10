Microsoft Flight Simulator: Update 1.9.5.0 veröffentlicht - Das ist neu

Nach dem großen Japan-Update und einem Ausblick auf kommende DLCs stellt Microsoft heute einen weiteren Patch für den Flight Simulator 2020 zum Download bereit. Dabei legen die Entwickler Hand an diverse Fehler, welche Flugzeuge, die Aerodynamik und Flughäfen betreffen.

Release Notes: Flight Simulator 2020 Update v1.9.5.0 (Übersetzung via DeepL)

Die VFR-Karte sollte den Titel während eines Fluges nicht mehr abstürzen lassen

Avionische Bildschirme oder Knöpfe im Cockpit sollten nicht mehr willkürlich ausgeschaltet werden (Geistercockpit)

Abstürze im Zusammenhang mit der Verwendung der Smart Cam wurden behoben

Navblue-Navigationsdaten wurden aktualisiert

Die Versionshistorie wird nun korrekt im Marktplatz und im Inhalts-Manager angezeigt

Die mehrfachen gleichzeitigen Downloads im Inhalts-Manager werden besser gehandhabt, um Abstürze oder Einfrieren zu verhindern.

Die über den Inhalts-Manager heruntergeladenen Pakete sollten nun korrekt geladen werden, ohne dass ein Neustart des Titels erforderlich ist.

Die Flughafensymbole in der Weltkarte wurden leicht verändert

Die Tonhöhenschwankungen des Autopiloten wurden bei einigen Flugzeugen reduziert

Der Mehrspieler-Modus wurde beim Japan Discovery Flight deaktiviert

Lebensqualitäts-Updates für den Marktplatz

Autogene Gebäudehöhe wurde überprüft

TIN-Leuchtdichte (Sendai, Takamatsu, Tokushima, Tokio, Utsunomiya, Yokohama)

Die Aktualisierung bringt den weiterhin beliebten Microsoft Flight Simulator auf die Version 1.9.5.0, dessen Update das Herunterladen von etwa 3 GB erfordert. Wie die unten auf­ge­führ­ten Patch Notes zeigen, wurde unter anderem an der Stabilität des Spiels gearbeitet, das noch immer mit Abstürzen (auf den Desktop) zu kämpfen hat. Die Nutzung der VFR-Karte und der so­ge­nann­ten Smart-Kamera sollen jetzt keinen "Crash" des Spiel mehr hervorrufen. Außerdem wurden für nicht näher beschriebene Flugzeuge Verbesserungen im Bereich des Autopiloten eingeführt.Abschließend bringt das Update für den Flight Simulator 2020 einen gewissen Feinschliff mit, da sich die Entwickler bereits um Kleinigkeiten, wie die Überarbeitung von Flughafen-Sym­bo­len auf der Weltkarte oder so genannten "Quality of Life"-Aktualisierungen im DLC-Markt­platz des Spiels, kümmern. Am Freitag werden sich die Entwickler des Asobo Studio vor­aus­sicht­lich mit frischen Infos zur VR-Beta und laut aktueller Roadmap auch mit dem neuen "Around the World"-Video des nordamerikanischen Kontinents in einem weiteren Development Update zurückmelden.Wie üblich kann das Update über den Microsoft Store sowie über Steam angestoßen werden. Der erste Download zeigt sich mit ca. 500 MB. Weitere Daten werden dann nach dem Starten des Spiel heruntergeladen.