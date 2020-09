Flight Simulator: Großes Japan-Update jetzt verfügbar - Das ist neu

Der Flight Simulator 2020 erhält ein weiteres großes Update, welches die Spiel­welt in Richtung Japan deutlich erweitert und ab sofort zum Down­load bereitsteht. Microsoft bringt mit dem Patch 1.9.3 außerdem zu­sätz­liche Verbesserungen und Fehlerbehebungen ins Spiel.

Changelog: Flight Simulator Patch v1.9.3.0 (Übersetzung via DeepL)

LEMG - Flughafen Málaga hinzugefügt

LFLC - Clermont-Ferrand Auvergne hinzugefügt

PAFR - Hubschrauberlandeplatz der Armee Bryant hinzugefügt

Verbesserungen an 60 Flughäfen aufgrund von Rückmeldungen aus der Community

Kontrolltürme auf über 700 US-Flughäfen hinzugefügt

Der Empfindlichkeitsbildschirm wird jetzt korrekt angezeigt

Die UI für die manuelle Cache-Verwaltung wurde verbessert

ATC-Optionen sollten jetzt korrekt gespeichert werden

Das Liveries-Auswahlmenü sollte jetzt wie erwartet funktionieren

Die Musik kann jetzt vor oder während des ersten Downloads beim Start deaktiviert werden

Die Kollisionsprobleme in negativen Höhen wurden behoben

Die Bremskraft am Boden wurde optimiert, um realistischere Bremswege zu ermöglichen.

Treibstoffverbrauchs-Aktualisierungs-Massenproblem für einige Flugzeuge behoben

Ein Flugzeug ohne Treibstofflecksystem sollte nicht mehr zum Absturz führen

Die gyroskopische Stabilität von Flugzeugen kann jetzt in unserem SDK-Toolset eingestellt werden

Falsche Energieformeln, die zu ungenauem Verhalten des Autopiloten führten, wurden korrigiert

Autopilot, der während des Sinkfluges die Flughöhe überschreitet, wurde behoben

Erlauben Sie eine maximale Steiggeschwindigkeit von bis zu 8500fpm, nachdem die neue AP nun 6000fpm genauer respektiert

Boeing 787-10 Dreamliner: Flügelflex wurde verbessert

Beechcraft King Air 350i: Animation der Seitenruderpedale ist jetzt korrekt

Cessna 152 : Grafikfehler beim Umschalten zwischen Cockpit- und Außenansicht behoben

Airbus A320neo: Probleme im Zusammenhang mit der Beleuchtung der AP-Knöpfe des Kopiloten behoben

Cessna 172 Skyhawk: Verbindung mit der Flugverkehrskontrolle (ATC) nicht möglich, wenn BUS 1 eingeschaltet und Bus 2 ausgeschaltet ist

Cessna 208 B Grand Caravan EX: Probleme mit PFD- und MFD-Knöpfen zwischen Pilot- und Copilot-Seite behoben

Robin DR400/100 Cadet: kann jetzt Bodendienste beim ATC anfordern

Cessna 172 Skyhawk (G1000): Probleme mit der Checklisten-Kamera während des "Nach dem Anlassen des Motors"-Verfahrens behoben

Cessna 152 und 152 Aerobat: Feste Pilotwärme funktioniert nicht

Cessna 152 und 152 Aerobat: Fester Kopilot setzt den Hauptschalter während des Startvorgangs der Motor-Checkliste nicht auf ON

Daher TBM 930: feststehender Kraftstofftank inkorrekter Tooltip

Garmin Avionik: Probleme mit der automatischen Umschaltung von NAV auf LOC im Anflug behoben

Garmin Avionik : Falsche Ländercodes korrigiert

G1000/3000 : Korrekturen auf der Flugplan-Eingabe-/Duplikat-Wegpunkt-Seite

G1000 : Leistungsverbesserungen bei der Anzeige der nächsten Flughafenseite

G3000 : es ist jetzt möglich, aktive Anflugstrecken

Cessna 172 Skyhawk (G1000): automatischer Wechsel von GPS zu VOR 1 beim Laden eines Flugplans oder Anfluges

Cessna 172 Skyhawk: Absturz beim Löschen des Direct-to-Flugplans behoben

Cessna 208 B Grand Caravan EX: fester Standardzustand der Avionik Sby & Avionik-Bus bewachte Schalter beim Kaltstart und bei Dunkelheit

Cessna Citation CJ4: Oberes Menü und ENG-Tasten sind nicht mehr INOP

Airbus A320neo Fix APU-Treibstofffluss wird linkes Triebwerk abgeschaltet

Boeing 787-10 Dreamliner/ Airbus A320neo Behebung des Mangels an Aufzugsberechtigung mit FBW bei niedrigen Geschwindigkeiten

Boeing 787-10 Dreamliner: Verhalten des APU-Fehlerlichts behoben

Airbus A320neo: Feste Anzeige der maximalen Schubkraft

Boeing 787-10 Dreamliner: Höhenziel kann nicht mehr auf negative Werte gesetzt werden

Boeing 747-8 Intercontinental: Falsche VREF-Geschwindigkeiten im Anflug korrigiert

Boeing 787-10 Dreamliner HUD-Farben und Layout-Verbesserungen

Airbus A320neo: Fehlende Start- und Landebahn in der MCDU-Perf-Seite korrigiert

Airbus A320neo: Verbessertes zu frühes Verschwinden der Beine bei der Einhaltung eines Flugplans

Airbus A320neo : STARs werden gefiltert, um diejenigen anzuzeigen, die mit der ausgewählten Landebahn in der MCDU verbunden sind.

Airbus A320neo : "Ungültiger Eintrag" wurde in der MCDU durch die Meldung "Nicht erlaubt" ersetzt

Airbus A320neo : Klappen-"F"-Anzeige durch "FULL" ersetzt, wenn die Klappen vollständig ausgefahren sind

Der Windgradient bei Annäherung an den Boden bei laufendem Wetter wurde festgelegt

Blitze wurden hinzugefügt, wenn anwendbar

Die durchschnittliche Bewertung wurde für mehr Genauigkeit feiner abgestimmt

3rd-Party-Filter ist jetzt alphabetisch sortiert

Verbessertes Benachrichtigungssystem für außerhalb des Marktplatzes gekaufte Inhalte, die in der Gemeinschaftsmappe vorhanden sind

Versionshistorie ist jetzt verfügbar, wenn ein Element gepatcht wird

Der Inhalt der Gemeinschaft ist jetzt im Inhaltsmanager klar gekennzeichnet

Die Content-Manager-Schaltfläche im Marktplatz leitet auf den entsprechenden Addon-Inhalt weiter

Der Ton des Titels wird ordnungsgemäß stumm geschaltet, wenn das Fenster unscharf ist.

Die UI der Grafikeinstellungen während des Onboardings wurde korrigiert

Das Popup-Fenster Anwenden und Speichern wird jetzt nur einmal während der Grafikeinstellungen in der Onboarding

Verschiedene Tippfehlerbehebungen in mehreren Sprachen behoben

Visuelle Störungen bei Kamera-Schnitten behoben

Falsche LOD-Auswahl korrigiert, wenn es zu einem Kamera-Ausschnitt kommt

Die Kamera-Reset-Funktion setzt die Geschwindigkeit/Drehzahl der Kamera nicht mehr auf die Standardwerte zurück

CH Eclipse-Standardvoreinstellung wurde hinzugefügt

TrackIR kann jetzt im Kamerabedienfeld aktiviert oder deaktiviert werden

Track IR ist jetzt im Pausenmenü deaktiviert

Verbesserte Unterstützung für Logitech Multi panel

"Wieder auf Kurs" sollte nicht mehr den falschen Flughafen zeigen

Die Ozeanwiedergabe wurde verbessert (Wellenskala, Schaum und Reflexionen)

Die Wassermaske wurde so bearbeitet, dass sie in einigen Gebieten aktuelle Luftbilder in Küstennähe anzeigt

Die Leuchtdichte wurde für einige Photogrammetrie-Städte (Napoli, Darwin, San Gorgonio, Las Vegas) optimiert.

Terraforming-Problem behoben, das Probleme im KTEX-Flughafen verursachte

Die Wasserhebung wurde aktualisiert, um Flüsse (z.B. den Missouri und die Umgebung von Toronto) und Seen (Zentrum von Kanada) zu verbessern.

Detaillierte Kartendarstellung um Start- und Landebahn-/Taxi-Bahngrenzen herum korrigiert

Das Spiel kann abstürzen, wenn die VFR-Karte nicht direkt nach dem Start des Fluges geöffnet wird

Cessna Zitat Längengrad: Regression AP FLC und VS-Modus

Cessna Zitat Längengrad: Autopilot-Steig- und Nivellierungsprobleme

Boeing 747-8 Interkontinentalflugzeug: Autopilot schaltet auf FLCH-Modus um, statt den Gleitpfad zu erwischen

Boeing 747-8 Interkontinentalflugzeug: Autopilot schaltet beim Start in den VNAV-Modus, auch wenn VNAV vom Piloten nicht benutzt wird

Airbus A320neo : PFDs werden nach dem Zufallsprinzip abgeschaltet

Der Entdeckungsflug der Japan-Tour wird im Hauptmenü grau dargestellt, wenn die Beechcraft King Air 350i nicht installiert ist.

Eine neue Installation in einem anderen Installationsordner lädt nur den obligatorischen Inhalt herunter und erfordert einen Neustart (nicht obligatorische Inhalte können über den Inhalts-Manager heruntergeladen werden).

Obwohl der Hype rund um den Flugsimulator abnimmt und vor allem Xbox One-Spieler wei­ter­hin auf eine Konsolenversion warten müssen, widmet sich das Asobo Studio einer neuen Aktualisierung, dem so genannten World Update I. Dabei wurden unter anderem sechs Städ­te der Inselnation Japan mit hochauflösender 3D-Fotogrammetrie in den Flight Simulator 2020 eingebunden - Sendai, Takamatsu, Tokushima, Tokio, Utsunomiya und Yokohama. Außerdem wurden die Flughäfen von Hachijojima, Kerama, Kushiro, Nagasaki, Shimojishima und Su­wa­no­se­ji­ma "handgefertigt" aufpoliert.Um den kostenlosen Japan-DLC herunterzuladen, muss der Flight Simulator über den Mi­cro­soft Store oder Steam auf die Version 1.9.3 aktualisiert werden. Danach steht ein weiteres Update mit einer Größe von 9 GB direkt im Spiel zur Verfügung. Wurde der Patch erfolgreich installiert, wird Hobbypiloten das "Japan Content Bundle" über den Marktplatz im Spiel zum Download angeboten. Abseits der aufgehübschten japanischen Region zeigen die nach­fol­gen­den Patch Notes zusätzliche Änderungen an Flugzeugen, der Aerodynamik, der Be­nut­zer­ober­flä­che und dem Wetter.