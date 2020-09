Microsoft Flight Simulator: Neuer Trailer zeigt Grafikpracht in Afrika

Große Updates, Wunschlisten und die Kommunikation mit der FlightSim-Community

Über 320 Lackierungen im Flugzeug-Megapack

Zum wöchentlichen Development Update veröffentlicht Microsoft einen neuen Trailer der "Around the World"-Reihe des Flight Simulator 2020 . Von den Pyramiden in Ägypten über Kenia und Madagaskar bis hin nach Namibia zeigen die Entwickler die grafischen Vorzüge des Titels beim Überfliegen des afrikanischen Kontinents. Zudem präsentiert man eine aktualisierte Roadmap für die nächsten Monate, die von drei neuen Updates für den Flugsimulator spricht. Details zum nächsten Patch will das Asobo Studio am 24. September vorstellen.Erst vor wenigen Tagen hatte man dem Microsoft Flight Simulator mit dem Build 1.8.3.0 eine Vielzahl von Verbesserungen spendiert, die sich auf die Performance und Stabilität des Spiels sowie auf die Aerodynamik vieler Flugzeuge auswirken. Mit ähnlich großen Updates können Hobby-Piloten laut Roadmap scheinbar monatlich rechnen. Ebenso fokussiert man sich auf das Software Development Kit (SDK) und Inhalte von Drittanbietern, um den Marktplatz mit weiteren Inhalten zu füllen. Die Einführung neuer Flugzeuge oder Flughäfen steht bei den Entwicklern also hoch im Kurs. Ob diese jedoch dem Spiel auch kostenlos hinzugefügt werden, ist bisher nicht bekannt.Eine neue Wunschliste, die man vor dem Release des Flight Simulator 2020 unter anderem von Alpha- und Beta-Testern (Insidern) erhielt, veröffentlichte Microsoft nicht. Auf dieser zeigten sich im Vorfeld unter anderem Wünsche, wie die nach einem Karriere-Modus, He­li­kop­tern und Gleitern. Auch der Ausbau des Multiplayer-Modus, zum Beispiel mit einer Mög­lich­keit zwei Spieler in einem Cockpit unterzubringen, wurde in den Raum geworfen. Dass an der Erfüllung einiger dieser Punkte gearbeitet wird, bestätigten die Entwickler bereits in einem Community-Livestream Mitte August. Wann jedoch mit diesen durchaus großen Updates zu rechnen ist, bleibt offen.Der Flight Simulator wird aktuell als Teil des Xbox Game Pass für PC (Windows 10) an­ge­bo­ten und im Microsoft Store sowie auf Steam verkauft. Die hauseigene Spiele-Flatrate schlägt abseits von Rabattaktionen mit knapp 10 Euro monatlich zu Buche, während der Einzelkauf ab 69,99 Euro möglich ist.