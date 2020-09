Microsoft Flight Simulator: Modifikation bringt Godzilla ins Spiel

Der Flight Simulator ist seit rund drei Wochen offiziell verfügbar und nach bereits kurzer Zeit ein Riesenerfolg. So konnte Microsoft vor kurzem eine Million Spieler bekannt geben. Die Nutzer genießen vor allem den Re­a­lis­mus der Spielwelt - und da darf natürlich Godzilla nicht fehlen.

Der Microsoft Flight Simulator unterstützt auch Modifikationen und die ersten Nutzer­kre­atio­nen sind auch verhältnismäßig "brav" gewesen: So wurden beispielsweise neue Lackierungen für Flugzeuge geschaffen und Probleme mit Orten auf der Weltkarte behoben bzw. be­stim­mte Sehenswürdigkeiten verbessert.Die bisher zweifellos witzigste bzw. kurioseste Modifikation ist in der Bay Area, also in der Gegend von San Francisco zu finden. Denn dort können Piloten mit der passenden Modifikation eine "lebensechte" Version des Königs der Monster erleben, nämlich Godzilla. Diese besondere Sehenswürdigkeit ist auf den Koordinaten 37.792394, -122.378850 zu finden, wie erwähnt ist hier die "Godzilla für MSFS" genannte Modifikation Voraussetzung, diese bekommt man bei Nexus Mods.Das Ganze ist natürlich nicht viel mehr als eine Spielerei oder ein Gag, denn (leider) bewegt sich Godzilla nicht, sondern steht nur im Wasser in der Nähe der Bay Bridge, die San Francisco und Oakland verbindet, herum. Filmfans werden natürlich sofort bemerkt haben, dass Godzilla eigentlich vor die Tore von Tokio gehört, doch laut PCGamesN konnte das nicht umgesetzt werden, weil für die japanische Hauptstadt keine Photogrammetrie-Daten zur Verfügung stehen.Modder Sergio Perea meinte übrigens, dass er weitere Filmmonster-Mods erschaffen will, sollte sich die Godzilla-Modifikation bewähren und gut ankommen. Er gab auch schon das nächste potenzielle Projekt bekannt: King Kong, der auf das Empire State Building klettert.