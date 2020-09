Der Microsoft Flight Simulator feiert eine Million Spieler auf dem PC

Alle Editionen im Microsoft Store

Der Microsoft Flight Simulator ist seit dem 18. August 2020 für den PC erhältlich. Seitdem sind bereits mehr als eine Million Spieler mit den virtuellen Flugzeugen abgehoben, wie Microsoft jetzt bekanntgab. Außerdem gibt es einen neuen Accolades-Trailer, der neben Ausschnitten aus dem Spiel auch einige der Kritiken und Auszeichnungen der Fachpresse zusammenfasst.Wie Microsoft in einem Blog-Beitrag erklärt , ist der Microsoft Flight Simulator mit mehr als einer Million gezählter Spieler der bislang größte Launch in der Geschichte des Xbox Game Pass für den PC. Insgesamt wurden bisher über 26 Millionen Flüge und über eine Milliarde Flugmeilen registriert. Dies entspricht rund 40.000 Erdumrundungen.Für die Zukunft hat Microsoft mit der Simulation noch einiges vor, unter anderem sind Updates für die Spielwelt und neue DLC-Inhalte geplant. Ein Virtual-Reality-Modus befindet sich in der Vorbereitung, zudem wird das Spiel noch für die Xbox One und Xbox Series X umgesetzt.