Bauteile für 313 Euro: Diese Hardware macht das iPhone 12 teuer

Eine Analyse der Bauteile der iPhone-12-Familie bringt auch einen Über­blick, was Apple für die Hardware seiner Smartphones ausgeben muss. Für das iPhone 12 wendet das Unternehmen demnach etwas mehr 310 Euro auf, für die iPhone 12 Pro-Teile legt Apple 30 Euro mehr hin.

Die Bauteile von Apple in der Kostenanalyse

5G-Modem verursacht hohe Kosten

Alle neuen iPhone 12-Modelle in der Übersicht Modell iPhone 12 Mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Betriebssystem Apple iOS 14 Display 5,4 Zoll, 2079 x 960 Pixel, OLED, Super Retina XDR Display, Ceramic Shield 6,1 Zoll, 2532 x 1170 Pixel, OLED, Super Retina XDR Display, Ceramic Shield 6,7 Zoll, 2778 x 1284 Pixel, OLED, Super Retina XDR Display, Ceramic Shield CPU A14 Bionic-Chip, 5 nm RAM 4 GB 6 GB Speicher 64, 128 oder 256 GB 128, 256 oder 512 GB Gehäuse Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Verbindungen Apple Lightning, WLAN ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC Sensoren Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D) Hauptkamera Dual-Kamera, 12.0MP Ultraweitwinkel, f/2.4, 120° Sichtfeld, 13 mm Brennweite; 12 MP Weitwinkel, f/1.6, OIS, 26 mm Brennweite, Focus Pixel; Dual-LED-Blitz, Videos @4K/60fps, HDR, Dolby Vision 12.0MP, f/1.6, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p/60fps; 12.0MP, f/2.0, (nur Max: f/2.2) Phasenvergleich-AF, OIS, Teleobjektiv; 12.0MP, f/2.4, Weitwinkelobjektiv; ToF (LiDAR) Kamera 12.0MP, f/2.2, Videos @2160p/60fps Navigation A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS Farben Blau, Grün, Rot, Schwarz und Weiß Gold, Anthrazit, Silber, Blau Akku 2227 mAh 2775 mAh 2775 mAh 3687 mAh Maße; Gewicht 131,5 x 64,2 x 7,4 mm, 133 g 146,7 x 71,5 x 7,4 mm, 162 g 146,7 x 71,5 x 7,4 mm, 187 g 160,8 x 78,1 x 7,4 mm, 226 g Besonderes 5G-fähig, IP68-zertifiziert, MagSafe (Ladeleistung 15 Watt) Preis Ab 778,85 Euro Ab 876,30 Euro Ab 1120 Euro Ab 1217,50 Euro

Zu verdanken ist der genaue Einblick in die wirtschaftliche Kalkulation rund um die iPhone-12-Bauteile den japanischen Wirtschaftsexperten von Nikkei . Die konnten dank Analyse der Lieferkette Apples eine realistische und ausführliche Recherche zu allen verwendeten Komponenten durchführen. Das Ergebnis: Die Bauteile des iPhone 12 kosten Apple 313 Euro - der Marktpreis des iPhone 12 liegt in Deutschland bei rund 875 Euro. Im iPhone 12 Pro finden dagegen Komponenten zum Preis von 343 Euro ihren Einsatz, dem steht ein Verkaufspreis von 1.120 Euro gegenüber.Daraus den Gewinn von Apple zu errechnen wäre aber falsch: Die Kostenrechnung umfasst in diesem Fall nur die reinen Anschaffungskosten für die Bauteile. Der Preis eines Smart­phones setzt sich aber aus vielen weiteren Faktoren zusammen. Dazu zählen bei Apple vor allem Entwicklungskosten, aber auch Kosten für Logistik und Abgaben, die speziell für die Länder zu leisten sind - so erhebt beispielsweise die Gema in Deutschland 6,25 Euro pro Smartphone.Eine weitere Aufschlüsselung der Kosten der einzelnen Bauteile leistet dann GSM Arena (via Golem ). Das teuerste Bauteil: Das Qualcomm X55 5G-Modem kostet Apple umgerechnet rund 75 Euro. Auf Platz zwei der Kostenliste liegt das OLED-Display. Die Produktionskosten des Prozessors A14 Bionic schlägt mit rund 34 Euro zu Buche, der passende RAM kostet Apple etwas mehr als 10 Euro. Die meisten Bauteile bezieht Apple dabei aus Südkorea, fast 27 Prozent, danach folgt die USA mit fast 22 Prozent.