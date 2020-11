iOS 14.2.1 veröffentlicht: Weiteres Update für das iPhone 12 ist da

Apple hat ein weiteres Update speziell für das iPhone 12 / iPhone 12 mini und iOS 14 herausgegeben. Die neue iOS-Version 14.2.1 ist derzeit nur für die beiden iPhone 12-Modelle verfügbar und behebt eine Reihe von Problemen.

So bekommt man iOS 14.2.1

Jetzt aktualisieren

Die Änderungen: Manche MMS-Nachrichten konnten nicht empfangen werden

Bei Hörgeräten mit dem Logo "Made for iPhone" konnten beim Hören von Audio über das iPhone Probleme mit der Audioqualität auftreten

Der Sperrbildschirm reagierte unter Umständen nicht mehr auf dem iPhone 12 mini

Apple

Die neue Version bringt laut den bisher bekannten Veröffentlichungs-Notizen ein paar Fehlerbehebungen sowie Optimierungen für das iPhone 12 und iPhone 12 mini. Dabei geht es um Probleme mit den neuen Geräten, die zuvor schon viel diskutiert wurden - zum Beispiel, dass der Sperrbildschirm unter Umständen beim iPhone 12 mini nicht reagierte.Das Update steht ab sofort über die bekannten Wege zur Verfügung: Nutzer können die Aktualisierung über die Auto-Update-Funktion beziehen oder das Update in den Einstellungen selbst anstoßen. Wer die Aktualisierung möglichst rasch erhalten möchte, kann in den Einstellungen nach dem Software-Update suchen und es direkt installieren. Dazu geht man in die Einstellungen / Allgemein / Softwareupdate.Dort wird das iOS-Update angezeigt, man kann den Download direkt starten und installieren. So erhält man das Update meist schneller, als wenn man auf eine Update-Benachrichtigung wartet oder die automatische Funktion wählt. Die Verteilung erfolgt als Over-The-Air-Update (OTA) je nach den Nutzer-Einstellungen ent­we­der zur vorgewählten Zeit oder auch direkt bei Verfügbarkeit. Man kann zudem iTunes mit einem PC für das Update nutzen und sein iOS-Gerät dort anschließen. Das Update wird allen Nutzern der neuen iPhone 12-Familie empfohlen.