The Expanse: Amazon bestätigt Staffel 6, es wird aber die letzte sein

In drei Wochen heben Rocinante und Crew wieder ab, denn die fünfte Staffel der Science-Fiction-Serie The Expanse startet. Noch bevor die neue Season auf Amazon Prime angelaufen ist, wurde diese verlängert. Die schlechte Nachricht: Die sechste Staffel wird auch die letzte sein.

Achtung, ab hier Spoiler

The Expanse gilt als die mit Abstand beste Science-Fiction-Serie unserer Tage und die auf den Büchern von Daniel Abraham und Ty Franck, die die Romane unter dem Pseudonym James S. A. Corey veröffentlichen, basierende Weltraumoper hat auch eine eher bewegte Geschichte hinter sich.Denn eigentlich wurde die Serie von SyFy eingestellt und nach großen Fanprotesten bzw. zu deren großer Freude von Amazon aufgegriffen. Eine große Rolle hat hier übrigens Amazon-Chef Jeff Bezos gespielt, denn der Chef und Gründer des Konzerns gilt als großer Fan der Romanreihe und hat sich persönlich für The Expanse eingesetzt.Am 16. Dezember startet also die fünfte Staffel und vor der Veröffentlichung der ersten drei Folgen (danach kommt wöchentlich eine neue Episode) hat der Versandhändler bekannt gegeben, dass man auch noch eine sechste Staffel in Auftrag gegeben hat. Das ist natürlich eine gute Nachricht, doch Amazon hat auch verlautbart, dass nach Staffel 6 Schluss sein wird. Das ist zwar für Kenner und Fans der Romane schade, aber durchaus nachvollziehbar.Denn die insgesamt neunteilige Reihe, die im nächsten Jahr mit "Leviathan Falls" die Geschichte zum Abschluss bringt (der Titel ist natürlich kein Zufall, denn das Debüt hieß "Leviathan Wakes") hat zwischen Band 6 ("Babylon's Ashes") und 7 ("Persepolis Rising") einen Zeitsprung von 30 Jahren. Die Crew der Roci, also James Holden, Naomi Nagata, Alex Kamal und Amos Burton (plus X) altern zwar u. a. dank Zukunftstechnologien nicht so schnell wie heutzutage, der Sprung ist aber dennoch signifikant.Es ist also verständlich, dass die Macher von The Expanse Staffel und Buch 6 als Endpunkt wählen. Als Fan der Bücher darf man aber durchaus enttäuscht sein, denn gerade die letzten Romane sind das Beste, das The Expanse zu bieten hatte und hat.