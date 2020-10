The Expanse: Amazon zeigt Trailer zu Staffel 5 und der hat es in sich

Spoiler-Warnung

The Expanse ist für viele die derzeit beste Science-Fiction-Serie und Fans warten schon gespannt auf die fünfte Staffel. Bisher hat Amazon dazu keine Andeutungen gemacht, nun hat der Versandhändler endlich einen Trailer veröffentlicht und auch Termin bekannt gegeben. Und allzu lange müssen Fans nicht mehr warten, denn Amazon macht ihnen einen verfrühtes Weihnachtsgeschenk.Denn Staffel 5 wird ab 16. Dezember 2020 auf Amazon Prime Video zu sehen sein und Science-Fiction-Fans können sich darauf wohl mehr als freuen. Denn The Expanse, das auf einer Buchreihe von Daniel Abraham und Ty Franck, die gemeinsam unter dem Pseudonym James S. A. Corey schreiben, basiert, ist wie anfangs erwähnt die derzeit wohl beste Serie ihrer Art.Achtung: Ab hier sind kleinere Spoiler zu Staffel 5 (und größere zu Staffel 4) möglich. Wie man im Trailer zu Staffel 5 sehen kann, geht es in der Rückkehr spektakulär zu. Denn nach dem Ausflug auf den Planeten Ilus, wo die Crew der Rocinante den Großteil von Staffel 4 verbringt, geht es nun wieder in den Weltraum, unser Sonnensystem sowie auf die Ring-Station Medina - und ein epischer Konflikt bahnt sich an.Wer die insgesamt neunteilige Bücherserie kennt (der letzte Teil steht noch aus), kann und sollte sich den Trailer ansehen. Wer Spoiler unbedingt vermeiden will, sollte ihn wohl besser auslassen. Denn man sieht darin den wohl wichtigsten Handlungspunkt von Staffel 5 bzw. dem Buch "Nemesis Games", auch wenn das bereits am Ende von Staffel 4 angedeutet wird.Wir können aber auf Basis der Bücher so viel verraten: Ab Staffel 5 wird es richtig spannend und actiongeladen, für viele gilt Buch 4 ("Cibola Burn") als das mit Abstand schwächste der Reihe. Klar ist aber so viel: Wer The Expanse nicht kennt, der sollte von vorne beginnen, denn die Serie ist eine Weltraum-Oper, bei der alle Folgen zusammenhängen - auch wenn es mal kleinere und mal größere Unterschiede zu den Büchern gibt.