Krisen-Boom: Amazon stellt in 10 Monaten 400.000 neue Mitarbeiter ein

Die Welt hängt in der Krise, für Amazon bringt das eine unvergleichliche Erfolgsgeschichte. Ein Beispiel für den beispiellosen Aufstieg: in 10 Monaten hat der Konzern weltweit über 400.000 neue Mitarbeiter eingestellt. Am meisten Legt der Belegschaft in den Lagern zu.

So schnell hat noch nie ein US-Unternehmen so viele Mitarbeiter eingestellt

Nur ein Bruchteil aller Amazon-Arbeiter

Amazon

Eines lässt sich jetzt schon festhalten: Ausgangsbeschränkungen und ein deutlicher Anstieg des Online-Handels machen Amazon zum krassen Kriegsprofiteur der Corona-Zeit . Wie jetzt die New York Times berichtet, sorgt der Boom beim Versandhandel bei Amazon für einen beispiellosen Sturm auf neue Mitarbeiter. Zwischen Januar und Oktober hat Amazon 427.300 neue Mitarbeiter eingestellt. Die Belegschaft zählt nun weltweit mehr als 1,2 Millionen Menschen, eine Steigerung von mehr als 50 Prozent zum Vorjahr."Ein derart schnelles Wachstum ist in der Wirtschaftsgeschichte Amerikas beispiellos", so die New York Times in ihrer Analyse. Dies wird auch durch Nelson Lichtenstein, ein Arbeits­historiker an der Universität von Kalifornien, Santa Barbara, bestätigt: "Kein amerikanisches Unternehmen hat so schnell so viele Arbeiter eingestellt". Demnach sei die Entwicklung nur mit Zeiten des Zweiten Weltkriegs vergleichbar, zu denen für ganze Industrien wie Schiffbau hunderttausende Arbeiter rekrutiert wurden.Dabei ist die Gesamtzahl der Arbeiter, die von Amazon beschäftigt, dabei noch deutlich höher, da viele Job-Kategorien nicht in den offiziellen Angestelltenzahlen aufgenommen werden. So hat Amazon alleine für die Weihnachtszeit aktuell rund 100.000 Zeitarbeitskräfte ange­stellt. Laut internen Dokumenten, die die Times zitiert, kommen dazu noch einmal 500.000 Auslieferungsfahrer, die Auftragnehmer und damit keine direkten Amazon-Mitarbeiter sind.Amazon profitiert auf der Suche nach willigen Mitarbeitern dabei unter anderem von der beispiellosen Arbeitslosigkeit - verursacht durch Corona-Krise - in Ländern wie den USA. Alleine am sogenannten "Karrieretag" am 16. September will der Konzern hier 384.000 Bewerbungen erhalten haben.