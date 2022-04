Apple Watch für Extremsport: Series 8 soll besonders robust sein

Schon in der Vergangenheit gab es Gerüchte über die Einführung einer robusteren Apple Watch . Nun gibt es neue Anzeichen dafür, dass Apple an einer Rugged-Version der Apple Watch arbeitet, die auch bei Extremsportarten am Handgelenk bleiben kann.

Apple hat ein neues Patent eingereicht und zeigt dabei einen Wassersensor, der in Smartphones oder Wearables eingesetzt werden kann. Zwar ist dadurch noch nicht garantiert, dass die Technologie in der nächsten Apple Watch zum Einsatz kommen wird, Experten behaupten jedoch, dass Apple an einer Rugged-Version der eigenen Smartwatch arbeite.Der neue Sensor würde es zukünftigen Apple-Produkten ermöglichen, die verbaute Hardware an die Bedingungen der Umgebung anzupassen. Wie die Seite PatentlyApple schreibt, könnte eine Apple Watch so automatisch einen Ton abspielen, der Wasser aus den Löchern für Mikrofone und Lautsprecher entfernt. Aktuell muss man diesen Vorgang nach Regen oder der Nutzung im Wasser selbst anstoßen.Schon letztes Jahr behauptete Bloomberg zudem, dass die Apple Watch Series zukünftig mit einem ATM-Rating als "Explorer"- oder "Adventure"-Edition zusätzlich zur Vanilla Watch Series entwickelt werde. Obwohl eine Watch Series 8 für diesen Herbst geplant ist, besteht die Möglichkeit, dass Apple das neue Modell noch als Erweiterung der Watch Series 7 einführt.Garmin bietet bereits Wearables mit hoher ATM-Einstufung an. Beispielsweise die Fenix-Smartwatch-Reihe, die für 10 ATM klassifiziert ist. Apple vertraut aktuell noch auf eine Zertifizierung, die lediglich einen Wasserschutz bis 5 ATM erlaubt.Apples neues Patent zum Schutz gegen Wasser funktioniert theoretisch auch mit Smartphones, was bei richtiger Anwendung ein echter Fortschritt wäre. Auch wenn die neueste iPhone-Generation bereits mit IP68-Zertifizierung kommt, ließe sich ein Wassersensor für weitere Funktionen nutzen. Beispielsweise für eine Notruf- oder Ortungsfunktion, wenn ein iPhone längere Zeit unter Wasser ist.Nutzt Ihr eine Smartwatch für Extremsportarten wie Skifahren oder Surfen? Und nach wie vielen Atmosphären muss Eure Technik dabei geschützt sein? Teilt es mir in den Kommentaren mit!