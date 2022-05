Render: Apple Watch Series 8 soll flaches Display & neues Design haben

Im letzten Jahr gab es Gerüchte, laut denen die Apple Watch 7 mit einem flachen Display daherkommen und somit dem Design der aktuellen iPhones angepasst werden würde. Daraus wurde bekanntermaßen nichts, doch jetzt ist zu hören, dass die Umstellung mit der Apple Watch 8 erfolgen soll.

Jon Prosser / FrontPageTech

Die Apple-Smartwatch wird wie immer auch in diesem Jahr heiß diskutiert. Im Vorfeld der Einführung der neuen Version des Jahres 2021 war bereits davon die Rede, dass Apple an einem Watch-Modell arbeitet, welches ohne gewölbte Bildschirmränder auskommen soll. Außerdem hieß es, dass diese neue Variante ohne die stark gerundeten Gehäuseseiten daherkommen würde.Als Apple dann die Watch Series 7 präsentierte, zeigte sich, dass die Leak-Quellen falsch lagen. Optisch hat sich bei der Apple Watch Series 7 schließlich gegenüber der Vorgängergeneration praktisch nichts getan. Laut YouTuber und Apple-Leaker Jon Prosser zeichnet sich jetzt ab, dass das wertvollste Unternehmen der Welt die Gerüchte in diesem Jahr wahr machen will.Seinen Quellen zufolge war das Projekt für eine umgestaltete Apple Watch, an dem der Hersteller im letzten Jahr arbeitete, eigentlich für die 8. Generation und nicht die letztjährige 7. Generation gedacht. Wie zuvor ist jetzt davon die Rede, dass das Cover-Glas des Displays flach gestaltet sein wird, während die Gehäuseränder nun steil abfallen.Das Display scheint dabei ebenfalls ein wenig zu wachsen. Vor allem aber bleibt eines beim Alten: Apple setzt weiter auf ein "eckiges" Display und adaptiert nicht wie manch anderer Hersteller à la Samsung und Google ein rundes Panel. Prosser und seine Helferlein liefern passend dazu eine Ladung Render, die sie auf Basis der ihnen vorliegenden Informationen erstellt haben.Gerüchten zufolge will Apple die neue Watch Series 8 nicht nur mit einigen neuen Sportfunktionen ausrüsten. Es stehen auch noch neue Funktionen zur Überwachung der Herzgesundheit und zur Messung der Körpertemperatur und sogar Satellitenkonnektivität als mögliche Neuerungen im Raum.