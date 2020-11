WaipuTV Black Week lockt mit 50 Prozent Rabatt - auch mit Netflix-Abo

Waipu.tv startet eine Black-Week-Aktion mit 50 Prozent Rabatt auf das "smartes Fernsehen"-Angebot. Schnell sein lohnt sich dabei, denn es gibt nur für kurze Zeit den Sonderpreis auf das Waipu Perfect Plus Paket, auf Wunsch auch einem mit Netflix-Standard-Abo

Aktions-Übersicht

1 Jahr lang 50 Prozent Rabatt

Waipu.tv Perfect Plus-Paket jetzt für 6,50 Euro/Monat

Waipu.tv Perfect Plus mit Netflix Standard-Abo jetzt für 11,75 Euro/Monat

Jetzt 50 Prozent Rabatt sichern

So zahlt man für alles zusammen nur 11,75 statt 23,49 Euro . Die 50 Prozent Rabatt kann man sich jetzt für ein ganzes Jahr sichern, wenn man bisher noch kein Waipu.tv-Kunde war. Man bleibt aber ganz flexibel, denn man kann das Angebot jederzeit kündigen, eine Min­dest­ver­trags­lauf­zeit gibt es nicht. Nach spätestens zwölf Monaten steigt der Preis dann aber und der Black-Week-Rabatt entfällt.Das Waipu.tv Perfect Plus-Paket enthält dabei den Zugriff auf 158 TV-Sender, 134 davon in HD-Qualität. Man kann dabei Live schauen, eine Pause- und Restartfunktion nutzen oder einen Aufnahmespeicher nutzen und hat dafür 100 Stunden Speicher zur Verfügung. Im Perfect Plus-Paket kann man dabei mit bis zu vier Geräten gleichzeitig schauen.Zur Black Week gibt es jetzt einen Gutschein, mit dem man zwölf Monate lang 50 Prozent Rabatt auf das Perfect Plus oder auf das Perfect Plus mit Netflix Standard Paket erhält. Nach Ablauf der zwölf Monate verlängert sich das abgeschlossene Paket um jeweils einen weiteren Monat zum Paket-Preis von 12,99 Euro pro Monat für das Perfect Plus-Paket oder 23,49 Euro pro Monat für das Perfect Plus mit Netflix Standard Paket, sofern man nicht bis zu sieben Tage vor Ende des zwölften Monats kündigt.Die Aktion ist nur für Neukunden buchbar.