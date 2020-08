Neues Kombi-Paket: Waipu.tv macht gemeinsame Sache mit Netflix

Netflix hat wie auch andere Streaming-Anbieter während der Corona-Pandemie von den Lockdown-Maßnahmen profitiert, doch damit hat das Unternehmen auch ein Stück weit vorgegriffen. Das heißt, dass die Zu­gewinne bei Abo-Zahlen in den nächsten Monaten nachlassen werden.

Zwei Streaming-Angebote machen gemeinsame Sache

Ersparnis von 1,50 Euro im Monat

Übersicht zu allen Streaming-Paketen

Das bedeutet, dass Netflix seine Bemühungen intensivieren muss, um weiterhin ein Wachs­tum verzeichnen zu können. Ein Mittel, mit dem der Streaming-Riese aus dem kalifornischen Los Gatos versucht, neue Kunden zu gewinnen, sind Vertriebskooperationen. Das sind im Wesentlichen Bündel-Angebote, bei denen man zwei Produkte zu einem leicht vergünstigten Preis kauft - eine bekannte Kooperation dieser Art hat man etwa mit Sky.Netflix ha nun einen neuen Partner gefunden und dieser nennt sich Waipu.tv. Das Streaming-Portal, das lineare TV-Sender (öffentlich-rechtliche und private) über das Internet anbietet, hat nun ein "Perfect Plus" genanntes Paket gestartet (via DWDL ).Das beinhaltet das "Perfect"-Paket von Waipu.tv, das Zugang zu 130 Sendern bietet, davon sind 110 in HD-Auflösung verfügbar. Regulär ist dieses Abo für 9,99 Euro zu haben (nach einem kostenlosen Testmonat). Perfect Plus erweitert das Ganze um einen Netflix-Zugang, hier gibt es alle drei derzeit verfügbaren Pakete.Wer also das Basis-Abo von Netflix (SD-Quali­tät), das regulär 7,99 Euro im Monat kostet, (dazu)bucht, der bezahlt monatlich im Paket 16,49 Euro - also rund 1,50 Euro weniger. Perfect Plus mit dem Standard-Abo (Full-HD) von Netflix kommt auf 20,49 Euro pro Monat, mit der Premium-Variante von Netflix (UHD) sind es dann 24,49 Euro.Die Ersparnis liegt also stets bei rund 1,50 Euro. Das ist natürlich nicht spektakulär viel, wer aber ohnehin beide Dienste nutzt, für den ist das Kombi-Angebot wohl dennoch eine Überlegung wert. Denn es ist auch möglich, ein bestehendes Netflix-Abo mit Waipu.tv zu kombinieren.