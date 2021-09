Waipu.tv-Geburtstagsaktion: 5 Monate smartes TV zum halben Preis

Waipu.tv feiert fünf Jahre "smartes Fernsehen" und bietet ein attraktives Geburtstags-Angebot. Neukunden, die jetzt ein Perfect-Plus-Paket buchen, erhalten es fünf Monate lang mit 50 Prozent Rabatt für 6,50 Euro monatlich. Wer möchte, kann auch Netflix günstig dazu bekommen.

Übersicht Abo-Pakete & Geburtstags-Aktion

Waipu.tv

Das "Perfect-Plus"-Paket vom TV-Streamingdienst Waipu.tv bietet den Zugriff per App auf derzeit 165 TV-Sender, davon 142 Sender in HD-Qualität. Bis zu vier Streams können gleichzeitig genutzt werden, also beispielsweise, wenn man das Abo mit der Familie nutzt. Dazu kommen exklusive Funktionen wie Restart und Pause sowie ein Aufnahmespeicher von 100 Stunden TV-Unterhaltung. Der Aufnahmespeicher ist übrigens ideal, wenn man eine Serie am Stück schauen möchte. Regulär kostet das Abonnement monatlich 12,99 Euro. Zur Geburtstagsaktion von Waipu.tv kann man jetzt fünf Monate lang 50 Prozent sparen: Man zahlt so nur 6,50 Euro im Monat.Falls ein Netflix-Abonnement dazu gebucht werden soll, gibt es auch das derzeit mit. Das Kombi-Paket Waipu Perfect Plus mit Netflix Standard kostet bisher regulär 24,49 Euro monatlich. Auch hierbei locken fünf Monate zum halben Preis: Das Kombi-Paket kostet während der Aktionszeit nur 12,25 Euro Wer also jetzt einsteigt, bekommt Waipu bis Frühjahr 2022 zum halben Preis. Das Angebot ist nur für kurze Zeit verfügbar. Anschließend steigt der Preis wieder auf 12,99 Euro ohne Netflix und auf 24,49 Euro mit Netflix.Man kann sein Abonnement jederzeit kündigen oder nach Bedarf zu einem anderen Paket des TV-Streaming-Anbieters wechseln. Nach den fünf Monaten verlängert sich das abgeschlossene Paket automatisch um jeweils einen weiteren Monat zum Paketpreis von 12,99 Euro pro Monat für das Perfect Plus-Paket oder 24,49 Euro für das Perfect Plus mit Netflix Standard-Paket, sofern nicht bis zu sieben Tage vor Ende des fünften Monats gekündigt wird.