Waipu.tv-Geburtstagsaktion: 4 Monate smartes TV mit 40 Prozent Rabatt

Waipu.tv feiert vier Jahre "smartes Fernsehen" und hat dafür neue An­ge­bote geschnürt. Schnell sein lohnt sich dabei, denn es gibt für die ersten 4.444 Kunden 40 Prozent Rabatt auf das Waipu Perfect Plus Paket mit Netflix-Standard-Abo - so zahlt man 12,29 statt 20,49 Euro.

4.444 Perfect Plus mit Netflix buchbar

Die Waipu.tv-Pakete

Free - Gratis Angebot mit eingeschränkten Optionen

Comfort: 5,99 Euro im Monat, 112 Sender, 50 h Aufnahmespeicher, 2 Geräte

Perfect: 9,99 Euro im Monat, 131 Sender, 100 h Aufnahmespeicher, 4 Geräte, Pause- und Restartfunktion

Neukunden, die bis zum 30. September das "Perfect"-Paket buchen, erhalten es vier Monate lang zum redzuierten Preis. Das Rabatt-Angebot inklusive dem Netflix-Standard-Abo wird von Waipu in Form eines Gutscheins realisiert. Mit dem Gutschein gibt es einmalig vier Monate lang 40 Prozent Rabatt auf das Perfect-Paket von Waipu beziehungsweise auf das Perfect Plus mit Netflix. Nach den vier Monaten verlängert sich das ausgesuchte Paket dann jeweils um einen weiteren Monat, sofern nicht sieben Tage vor Ende des Monats-Abos gekündigt wird. Ab dem fünften Monat werden 9,99 Euro für das Perfect-Paket beziehungs­weise 20,49 Euro für das Perfect Plus mit Netflix Standard-Abo fällig.Die Aktion zum vierten Geburtstag von Waipu ist limitiert auf 4.444 Perfect Plus mit Netflix Standard-Pakete. Der Rabatt auf das Abo nur mit Waipu TV-Streaming ist unbegrenzt verfügbar, jedoch enden beide Aktionen zum 30. September. Aber Achtung! Waipu behält sich das Recht vor, die Aktion ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden, wer interessiert ist sollte also nicht allzu lange warten. Pro Account ist ein Gutschein einlösbar, also nur einmal für vier Monate. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Wer einen Gutschein einlöst, verzichtet zudem auf die kostenlosen Testzeiträume.Das "Perfect"-Paket vom TV-Streamingdienst Waipu.tv bietet den Zugriff auf 131 TV-Sender, davon 111 Sender in HD-Qualität. Bis zu vier Streams können gleichzeitig genutzt werden, also beispielsweise, wenn man das Abo mit der Familie nutzt. Dazu kommen Funktionen wie Restart und Pause, sowie ein Aufnahmespeicher von 100 Stunden. Regulär kostet das Abonnement monatlich einzeln 9,99 Euro.Zur Geburtstagsaktion von Waipu.tv kann man jetzt vier Monate lang 40 Prozent sparen. Das Angebot ist nur für kurze Zeit verfügbar. Wer es nutzen möchte, muss sich bis zum 30. September für das Perfect-Paket entscheiden. Anschließend steigt der Preis wieder von 5,99 auf 9,99 Euro. Das Gleiche gilt für das Abo inklusive Netflix-Nutzung. Man kann sein Abonnement aber auch monatlich kündigen oder nach Bedarf auf ein anderes Paket des TV-Streaming-Anbieters wechseln. Weitere Informationen findet man auf der Übersichtsseite von Waipu