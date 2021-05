Deutlich günstiger: 33% Rabatt auf Waipu.tv und Netflix-Pakete

Die Zeiten von Antennenausrichtung und Empfangsoptimierern sind lang vorbei. Fernsehsender, Serien und Filme landen zum Glück heute oft dank innovativer TV- und Entertainmentlösungen wie Waipu.tv bei uns - dank einer Aktion für 12 Monate jetzt deutlich günstiger.

Auf jedem Gerät, zu jeder Zeit, für weniger Geld

Waipu.tv Perfect Plus-Paket zum Aktionspreis von 8,70 Euro/Monat

Waipu.tv Perfect Plus mit Netflix zum Aktionspreis von 16,41 Euro/Monat

Rabatt auf den Paketpreis gilt für 12 Monate

Monatlich kündbar

33% auf Perfect Plus & Perfect Plus mit Netflix

Waipu.tv

Nach dem Frust, den der vielerorts schlechte Empfang von DVB-T2 HD in Deutschland aus­ge­löst hatte, strömen Kunden in den letzten Jahren vermehrt zu Internetfernsehen und Vi­deo-on-De­mand. Im stark umkämpften Feld konnte sich Waipu.tv mit umfassenden Son­der­an­ge­boten und vielen praktischen Extras einen Platz unter den Top-Anbietern verdienen. Nun macht man den Einstieg für Neukunden mit einem guten Aktionsangebot wieder sehr leicht.Leicht auch deswegen, weil die Aktionsbedingungen hier sehr überschaubar sind: 33 Prozent Rabatt auf alle Paketpreise. Damit kann das Angebot Waipu.tv Perfect Plus für 8,70 Euro im Monat genutzt werden und bringt 160 Sender, 135 davon in HD, Multi-Geräte-Support sowie Online-Aufnahmespeicher mit. Wirklich praktisch: Start-Stop-Funktion, vier parallele Streams und Zugang zu buchbaren Pay-TV-Angeboten sind ebenfalls an Bord.Und sollte das noch nicht an Entertainment­möglichkeiten reichen, gilt der Rabatt natürlich auch beim Angebot Perfect Plus mit Netflix. Wie der Name vermuten lässt, werden hier alle oben beschriebenen Features mit einem Abonnement für den Streaminganbieter Netflix kombiniert. Dank sattem Rabatt gibt es das Paket aktuell zum Monatspreis von 16,41 Euro. Bei beiden Angeboten gilt der reduzierte Preis für ein Jahr, die Kündigung ist monatlich möglich.