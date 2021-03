Alle Pakete deutlich günstiger: Auf Waipu.tv + Netflix gibt's jetzt 33%

Unzählige HD-Fernsehsender, Aufnahmespeicher und Wiedergabe von PC bis Tablet: Wer nach einem modernen TV- und Entertainmentanbieter Ausschau hält, bekommt bei Waipu.tv jetzt satte Rabatte. Perfect Plus & Perfect Plus mit Netflix sind für ganze 12 Monate deutlich günstiger.

TV-Angebot mit Aufnahme, Multi-Geräte-Support & viel mehr

Waipu.tv Perfect Plus-Paket zum Aktionspreis von 8,70 Euro/Monat

Waipu.tv Perfect Plus mit Netflix zum Aktionspreis von 16,41 Euro/Monat

Rabatt auf den Paketpreis gilt für 12 Monate

Monatlich kündbar

33% auf Perfect Plus & Perfect Plus mit Netflix

Waipu.tv hat sich im Markt für Internetfernsehen- und Video-on-Demand in den letzten Jah­ren einen Namen gemacht. Mit mittlerweile 160 Sendern, 135 davon in HD, einem Online-Auf­nah­me­spei­cher und Multi-Geräte-Support sind hier alle wichtigen Features an Bord. Und mit attraktiven Aktions-Angeboten rund um die Ostertage macht man den Einstieg in die Welt des persönlichen Überall-Fernsehens aktuell sehr leicht.So können sich Kunden im Aktionszeitraum über einen satten Rabatt von 33 Prozent auf alle Paketpreise freuen. Im Fall der Option Waipu.tv Perfect Plus bekommt man so für 8,70 Euro neben allen beschriebenen Inhalten auch noch praktische Features wie vier parallele Streams, Zugang zur Waiputhek und buchbaren Pay-TV-Sendern sowie ein Start-Stop-Feature geboten.Beim zweiten Aktionsangebot schnürt Waipu.tv dann auch gleich noch ein Oster-Paket mit ei­nem der beliebtesten Streaming-Abos über­haupt: Netflix. Waipu.tv Perfect Plus mit Net­flix wird im Aktionszeitraum zum Mo­nats­preis von 16,41 Euro angeboten, der Strea­ming-Dienst kann hier in zwei Streams in Full-HD ge­nutzt werden. Für beide Oster-Deals gilt: Der Ak­ti­ons­preis gilt für ein ganzes Jahr. Und da vie­le Kunden bei Online-En­ter­tain­ment-Abon­ne­ments Fle­xi­bi­li­tät schätzen, setzt auch Waipu.tv auf mo­nat­li­che Kündbarkeit.