Waipu.tv bis zu einem Jahr zum halben Preis nutzen - so gehts

Waipu.tv-Nutzer und Neukunden können sich jetzt 50 Prozent Rabatt auf das "smarte Fernsehen"-Angebot sichern. Den Rabatt gibt es für Prepaid-Guthabenkarten. Es handelt sich um eine Aktion, die bei Penny und Rewe in den Onlineshops und in den Filialen vor Ort zu haben ist.

Gutscheinversand per E-Mail

Diese Abos gibt es

Das haben die Kollegen von Mobiflip entdeckt . Das Angebot gilt dabei nur für Neukunden oder für Nutzer, die aktuell ein sogenanntes "Free-Paket" von Waipu nutzen. Wer dann mit einer Prepaid-Karte sein Abo aufstockt, kann zwischen zwei Paketen wählen - waipu.tv Perfect oder waipu.tv Comfort.Bei beiden Abonnements gibt es die Option, entweder eine Prepaid-Karte für sechs oder für zwölf Monate auszuwählen. Auf alle Karten gibt es 50 Prozent Rabatt, sodass man jetzt für 119,99 Euro Guthaben nur 59,99 Euro zahlt.Schnell sein lohnt sich dabei, denn die Prepaid-Karten sind nur für kurze Zeit im Handel so günstig zu haben. Sie lassen sich dabei auch online bestellen. Wer online bestellt bekommt dabei einen Gutscheincode per E-Mail zugesendet. Mit diesem Code kann man dann aus seinem Free-Waipu-Account entweder ein Comfort- oder ein Perfect-Paket buchen. Oder man erstellt sich einen neuen Account. Ein Vorteil bei der Nutzung der Prepaid-Karten: Das Paket endet jeweils automatisch, sobald das Guthaben aufgebraucht ist. Man muss also weder nachzahlen noch selbst kündigen.Das Waipu.tv Perfect Plus-Paket enthält dabei den Zugriff auf 158 TV-Sender, 134 davon in HD-Qualität. Man kann dabei Live schauen, eine Pause- und Restartfunktion nutzen oder einen Aufnahmespeicher nutzen und hat dafür 100 Stunden Speicher zur Verfügung. Im Perfect Plus-Paket kann man dabei mit bis zu vier Geräten gleichzeitig schauen. Die vergünstigten Prepaid-Karten gibt es nur noch bis zum 27. Dezember!