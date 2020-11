Das Internet Archiv speichert Flash-Animationen für die Nachwelt

Das bekannte Internet Archive wird zum angekündigten Support-Ende von Adobe Flash nun eine Reihe von Animationen und Spiele mit in die gemeinnützige digitale Bibliothek aufnehmen. Damit wird ein doch sehr wichtiger Teil Internet-Geschichte "konserviert".

Spiele und Animationen

Arbeiten an Ruffle laufen noch

Das hat das Internet Archive nun selbst bekannt gegeben. Man will, so die Ankündigung, mithilfe des Emulators Ruffle, eine Reihe von Flash-Inhalten am Leben erhalten. Ruffle ist ein Flash-Emulator, den das Internet Archive derzeit für eben dieses Einsatzzweck entwickelt. Die ausgewählten Flash-Inhalte können dann so wie bisher im Browser abgespielt werden, ohne das die Nutzer einen großen Unterschied merken dürften.Mehr als 1.000 Spiele und Animationen wie Badger, Mario Combat und Loituma Girl sind jetzt bereits in der Flash-Sammlung der Organisation geplant. Die Erfahrung ist dabei fast so, als hätte man ein Flash-Plugin in seinem Browser installiert, erläutert das Team vom Internet Archive. Das erste Showcase für dei emulierte Spiele ist bereits online und kann ausprobiert werden. Das Flash-Archiv befindet sich auf einer extra eingerichteten Sonderseite Allerdings muss Ruffle noch die volle Kompatibilität mit Flash erreichen, man ist da noch nicht ganz so weit. Die Inhalte, die durch die Emulation so weitere erhalten bleiben, werden im Browser genauso flüssig wiedergegeben wie zuvor. Um die Emulation nutzen zu können, benötigt man allerdings einen Webbrowser, der WebAssembly unterstützt. Zu diesen Browsern gehören Google Chrome , Firefox, Safari und Microsoft Edge.In wenigen Wochen wird die Unterstützung von Flash durch Adobe beendet, daher kommt die "Rettung" nun genau zeitgerecht.