Das Apple-Jahr 2021: iPad Pro mit Mini-LEDs und AirPods 3 erwartet

Der gut informierte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo aktualisiert seine Prog­nose für den Start eines neuen iPad Pro und der dritten Generation der AirPods. Demnach sollen die mit Mini-LED-Displays ausgestatteten Tab­lets und die Bluetooth-Kopfhörer im ersten Halbjahr 2021 erscheinen.

Sind Mini-LEDs die Zukunft in allen Apple-Geräten?

Seit Monaten halten sich die Gerüchte, dass Apple dem iPad Pro-Lineup zeitnah nicht nur eine leichte Frischzellenkur, sondern ein signifikantes Upgrade spendieren will. Dabei soll sich der US-amerikanische Hersteller von den traditionellen IPS-Displays mit LED-Hin­ter­grund­be­leuch­tung verabschieden und zukünftig auf die Mini-LED-Technologie setzen. Mit dem Einsatz von bis zu 10.000 LEDs könnten die neuen Displays kontraststarken OLED-Panels Kon­kur­renz machen, ohne jedoch deren Nachteile zu erben. Vor allem das Einbrennen von Inhalten (Burn-In) gehört zu den Problemen der organischen Leuchtdioden.Nach einer Analyse taiwanesischer Apple-Zulieferer geht Ming-Chi Kuo davon aus, dass die Massenproduktion des Apple iPad Pro 5 im ersten Halbjahr des kommenden Jahres 2021 anlaufen dürfte. Offen bleibt jedoch, ob das gesamte Pro-Portfolio oder nur die große 12,9-Zoll-Variante des iPadOS-Tablets zum Start mit den neuen Mini-LEDs bestückt wird. Seit mehreren Monaten geht Kuo zudem davon aus, dass Apple langfristig auch iMacs und Mac­Books mit den modernen Bildschirmen ausstatten wird. Allerdings sollten auch seine meist zuverlässigen Prognosen immer mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden.Im gleichen Zeitraum rechnet Kuo mit der Produktion und Verfügbarkeit neuer AirPods. Die dritte Generation der True-Wireless-Kopfhörer soll in großen Teilen Komponenten der AirPods Pro übernehmen und in einem ähnlichen, wenn nicht sogar gleichen Design präsentiert wer­den. Abseits davon verdichten sich weiterhin Gerüchte über Apples erste Over-Ear-Kopfhörer, die das Unternehmen nicht unter der Marke Beats veröffentlichen soll. Neue Hinweise auf die als "AirPods Studio" erwarteten Headphones zeigten sich zuletzt in einer kürzlich er­schie­ne­nen iOS 14.3 Beta