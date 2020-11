AirPods Studio: Neue Hinweise zu Apples Over-Ear-Kopfhörern

Die Gerüchte rund um die erwarteten Apple AirPods Studio verdichten sich, nachdem Nutzer der iOS 14.3 Beta auf weitere Hinweise gestoßen sind. Neue Icons und Animationen deuten auf den Einsatzzweck der mög­lichen AirTags und auf die kabellosen Over-Ear-Kopfhörer hin.

Die große Frage nach einem möglichen Launch-Termin

Apple

Nach der Vorstellung der iPhone 12-Familie , dem eigenen Apple M1-Chip und einem neuen Mac-Lineup , könnte sich der US-amerikanische Hersteller in diesem Jahr noch mit weiteren Produktvorstellungen zu Wort melden. Experten spekulieren derzeit unter anderem über mögliche Bluetooth-Tracker (AirTags), eine Neuauflage des Apple TV 4K und die ersten Over-Ear-Kopfhörer, die Apple nicht unter seiner Marke Beats by Dr. Dre veröffentlicht. Die Ex­is­tenz und das vermutete Design der "AirPods Studio" könnte jetzt erneut ein simples Icon innerhalb der iOS 14.3 Beta bestätigen.Das auf Twitter verbreitete Video zeigt unter dem Codenamen "Hawkeye" das Pairing in der "Find My"-App, welches hauptsächlich auf die neuen AirTags schließen lässt. Die Tracker kön­nen in diesem Fall unter anderem in Rucksäcken und Koffern platziert werden, um diese bei Verlust wiederzufinden. Ein ebenfalls abgebildetes Headphones-Icon soll hingegen Apples Over-Ear-Kopfhörer abbilden. Optisch erinnert das Symbol an vorangegangene Leaks und Konzeptbilder der seit April diskutierten Beats-Alternative. Bestätigt wurden diese jedoch bislang nicht.Auch wenn eine weitere Apple-Keynote im November oder Dezember als unwahrscheinlich gilt, könnten die neuen Bluetooth-Tracker und Wireless-Kopfhörer über den Online-Shop und per Pressemitteilung angekündigt werden. Ex­per­ten gehen allerdings davon aus, dass Apple die Einsatzzwecke und Vorteile während eines Special-Events im Frühjahr 2021 besser auf­zei­gen könnte. Zudem wäre eine Aktualisierung des kompletten Kopfhörer-Portfolios denkbar. In der Gerüchteküche werden abseits der Over-Ears ebenso über die zweite Generation der AirPods Pro und die AirPods 3 gesprochen.