One more thing: Neuer Zubehör-Leak deutet auf Apple AirTags hin

Im Zuge der heutigen Keynote könnte Apple nicht nur neue MacBooks und iMacs samt hauseigenem ARM-Prozessor vorstellen, sondern auch die lang erwarteten AirTags präsentieren. Ein neuer Leak soll jetzt ein weiteres Bild des Zubehörs der möglichen Bluetooth-Tracker zeigen.

Verlorene Gegenstände mit Apple AirTags wiederfinden

Der auf Twitter als @choco_bit bekannte Leaker "Fudge" zeigt das erste Bild eines möglichen Apple-Zubehörs, das in Verbindung mit den oft diskutierten AirTags steht. Zu sehen ist ein Schlüsselanhänger in der von Apple bekannten Farbe Sattelbraun, der zur Befestigung des Bluetooth-Trackers genutzt werden soll. Zwar weist er auf die vergleichsweise leichte Fälsch­barkeit des Accessoires hin, bezieht sich jedoch auch auf ein kürzlich aufgetauchtes Patent der Trageschlaufe. Es wäre denkbar, dass Apple die neuen AirTags heute präsentieren wird.Mit den bereits seit mehr als einem Jahr in der Gerüchteküche besprochenen AirTags sollen Nutzer verlegte oder verlorene Gegenstände wiederfinden können. Angebracht an einen Schlüssel oder verstaut in der Geldbörse, sollen bei der Suche ein Bluetooth- und UWB-Sig­nal gesendet wer­den, das entweder vom eigenen oder fremden iPhones aufgespürt werden kann. Im letzteren Fall soll der Standort nicht an eine außenstehende Person über­mit­telt, sondern nur über dessen Smartphone an die Apple-Server übertragen werden. Die wiederum melden die Ortung an den registrierten Besitzer.Noch ist unklar, ob Apple während des ab 19 Uhr stattfindenden "One more thing"-Events über die AirTags sprechen wird. Der Fokus wird vorrangig auf neuen Macs liegen. Aus­ge­stat­tet mit eigens produzierten ARM-Chips (Apple Silicon), sollen laut Experten zwei Modelle eine Rolle spielen, das MacBook Air und MacBook Pro . Abseits davon wurde in den letzten Wochen und Monaten über einen möglichen Nachfolger der AirPods Pro und einer dritten Generation der günstigeren AirPods gesprochen. Bestätigt wurden die Gerüchte bisher jedoch nicht. Den Livestream zur Keynote zeigen wir heute Abend in unserem großen Apple Special