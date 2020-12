AirPods Max: Apple bringt Over-Ear-Kopfhörer mit ANC für 600 Euro

Apple hat soeben die neuen AirPods Max vorgestellt. Die ersten Over-Ear-Kopfhörer des US-Computerkonzerns kommen ab Mitte Dezember auf den Markt und bieten zum Preis von fast 600 Euro aktive Geräuschunter­drückung und die von der Apple Watch bekannte Digital Crown.

Die Apple AirPods Max kommen mit einem etwas ungewöhnlichen Premium-Design daher, wie man es von Apple gewöhnt ist. Sie erscheinen in insgesamt fünf Farben, die Apple Space Gray, Silber, Sky Blue, Grün und Pink nennt. Unter anderem sollen sie eine "Digital Crown" bieten, wie sie auch an der Apple Watch zu finden ist.Über das Drehrad, das an einem der beiden Ohrstücke abgebracht ist, sollen der Nutzer in der Lage sein, die Lautstärke genau einzustellen. Außerdem kann man darüber angeblich die Wiedergabe steuern können und Telefonate abwickeln können. Auch der Zugriff auf den Sprachassistenten Siri ist auf diesem Weg möglich.Im Innern der Kopfhörer steckt ein Treiber mit 40 Millimetern Durchmesser, der "satten, reichhaltigen Bass" sowie eine akkurate und saubere Wiedergabe von Mitten und Höhen gewährleisten soll, damit der Nutzer "jede Note hören" kann. Apple hat außerdem eine Reihe von Funktionen übernommen, die AirPods-Besitzer bereits kennen: der adaptive Equalizer ist ebenso an Bord wie der Transparency Mode, Raumklang, Audio-Sharing und die Steuerung von Siri mit Sprachkommandos.Der Hersteller bewirbt seine neuen Kopfhörer unter anderem damit, dass das Kopfband aus einem atmungsaktiven, gewebten Stoff überspannt wird, durch den sich das Gewicht besser verteilt und der Druck auf den Kopf reduziert werden soll. Der Träger selbst besteht aus Edelstahl und soll sowohl flexibel als auch stabil sein. An den Seiten sind ausziehbare Arme angebracht werden.Durch eine "revolutionäre" Befestigung sollen die eigentlichen Ohrstücke gut balanciert auf dem Kopf sitzen und nur minimalen Druck ausüben, indem sie sich der Kopfform des Nutzers anpassen. Apple gibt die Laufzeit des über einen integrierten Lightning-Port zu ladenden Akkus mit bis zu 20 Stunden an. Mit Hilfe von sechs Mikrofonen sollen Umgebungsgeräusche aufgenommen und unterdrückt werden.Die neuen Apple Airpods Max sind ab sofort über den Online-Store des Herstellers vorbestellbar und werden ab dem 23. Dezember geliefert. Aktuell gibt Apple den Preis hierzulande mit 597,25 Euro an.