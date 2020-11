ARM-Upgrade für Mac Mini vorgestellt: Apples erster Desktop mit M1

Bis zu drei mal mehr Performance

Äusserlich keine Änderungen

Technische Daten zum neuen Apple MacMini mit M1-Chip CPU Apple M1 8 Kern-SoC mit 4 Performance-Kernen und 4 Effizienz‑Kernen, 8‑Core GPU, 16‑Core Neural Engine RAM Bis zu 16 Gigabyte gemeinsamer Arbeitsspeicher Speicher Bis zu 2 Terabyte Speicherplatz Kamera Gleichzeitige Unterstützung von bis zu zwei Displays Audio Integrierter Lautsprecher, 3,5 mm Kopfhöreranschluss, HDMI 2.0 Anschluss (Multichannel-Audioausgabe) Verbindungen WLAN AX, Bluetooth 5.0, 2x Thunderbolt/USB4-Anschlüsse, 2x USB‑A, HDMI 2.0, Gigabit Ethernet, 3,5 mm Klinke Maße 3,6 x 19,7 x 19,7 cm Gewicht 1,2 kg Preis ab 778,85 Euro

Mit dem Mac Mini hält jetzt erstmals auch ein Desktop-PC Einzug, bei dem der Hersteller auf seine neue Apple M1-Plattform setzt. Überraschend ist dies nicht, steckte im Mac Mini doch schon langem eine Notebook-Plattform. Jetzt ist es eben der neue ARM-Chip, der einen kräf­ti­gen Performance-Schub bringen und an die Stelle der bisher verwendeten Intel-Pro­zes­so­ren treten soll.Apple selbst verspricht eine bis zu drei Mal so hohe CPU-Performance und bis zu sechs Mal mehr Grafik-Power. Außerdem liefert der M1 eine integrierte KI-Engine und diverse weitere Recheneinheiten und Komponenten, die bisher in externen Chips untergebracht waren. Ob die krassen Versprechungen von Apple sich in der Realität auch nachvollziehen lassen, bleibt vorerst noch abzuwarten.Äußerlich bleibt der Mac Mini, abgesehen von der etwas reduzierten Port-Auswahl auf der Rück­sei­te, unverändert. Auch an der Größe ändert sich somit nichts. Im Innern stecken ne­ben dem M1 je nach Modell acht oder 16 Gigabyte Arbeitsspeicher, auf den neben der CPU auch die Grafikeinheit zugreift.Bei den SSDs hat der Kunde die Wahl zwischen 256 und 512 GB sowie einem oder zwei Te­ra­byte großen SSDs mit maximalen Über­tra­gungs­ra­ten von bis zu 3,4 Gigabyte pro Se­kun­de. Neu ist, dass Apple in der ARM-Variante des Mac Mini bzw. dem Apple M1-SoC erstmals auch einen USB-4-Controller integriert. Dem­ent­spre­chend sitzen auf der Rückseite zwei USB-4- bzw. Thunderbolt-Ports im USB Typ-C-Design - das Intel-Modell hat hingegen vier USB Typ-C-Anschlüsse integriert.Hinzu kommen ein Gigabit-Ethernet-Port, ein HDMI-2.0-Anschluss und zwei USB-3.1-An­schlüs­se im USB-A-Format. Trotz der Verwendung eines stromsparenden ARM-Chips wird auch der neue Mac Mini aktiv gekühlt, so dass man wohl davon ausgehen kann, dass der M1 hier mit einer entsprechend hohen Leistungsaufnahme arbeitet.Der neue Mac Mini mit ARM-SoC wird ab sofort zur Vorbestellung angeboten und kostet in Deutschland mindestens 778,85 Euro. Das Gerät wird ab dem 17. November 2020 aus­ge­liefert.