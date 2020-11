Apple bringt legendären "PC Guy" für einen ironischen Spot zurück

PC hatte eine "One more thing"-Frage

Der kalifornische Konzern Apple hat gestern neue Rechner vorgestellt und das "One more thing"-Event stand ganz im Zeichen der Macs. Oder besser gesagt: der neuen ARM-basierten Macs. Und das Unternehmen hatte zum Schluss auch noch eine Besonderheit zu bieten, nämlich die Rückkehr einer Legende: John Hodgman alias "PC Guy".Vergleichende Werbung ist im US-Fernsehen gang und gäbe und nicht immer machen sich die Unternehmen damit Freunde. Das musste auch vor einigen Jahren Microsoft erfahren: Denn der Redmonder Konzern hatte zwischen 2012 und 2014 eine Kampagne namens "Scroogled", hier wurden Google und der Datenschutz heftig angegriffen. Allerdings wirkte die Kampagne zu aggressiv, Microsofts bemühter Witz ging weit daneben, sodass selbst Microsoft-Fans nicht viel damit anfangen konnten.Das Gegenbeispiel ist die "Get a Mac"-Kampagne von Apple, die die Kalifornier im angelsächsischen Raum (und Japan) zwischen 2006 und 2009 ausspielten: Hier spielte John Hodgman einen (biederen) PC und Justin Long einen (dynamischen und coolen) Mac. Der "Windows-Rechner" wurde natürlich stets vom Mac übertrumpft, auch wenn einige Kritiker die grundsätzliche Definition von "PC" kritisierten und darauf verwiesen, dass auch ein Mac ein "Personal Computer" sei.Apple hat gestern am Ende des Events dem PC Guy zu einem Comeback verholfen, natürlich kehrt auch John Hodgman in dieser Rolle zurück. Er hatte eine "One more thing"-Frage: Denn er wollte gerne wissen, was es mit all den Innovationen auf sich habe: "Ihr seid jetzt so leise? Schaut. Ich bin eine Maschine und stolz darauf (Macht Lüftergeräusche nach). Das ist mein Lüfter. Längere Akkulaufzeit ? Steckt das Kabel doch an! Schnell? Bin ich auch noch. Schaut es euch an."Danach ahmt er Aktivität nach und schnell geht ihm die Puste aus: "Mein Akku ist leer. Ich muss mich schnell an den Strom hängen. Viel Glück." Sein ehemaliger Partner Justin Long kommt nicht vor und es ist derzeit auch nicht klar, ob Apple das zu einer Kampagne machen wird. Wir tippen eher darauf, dass das alles eine Art Gag ist und man das nicht allzu eng sehen sollte.