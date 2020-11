Windows-Team im Weihnachtsmodus: Keine Previews im November

Microsoft wird jetzt doch wieder die optionalen Updates für Windows 10 pausieren. Erst vor kurzem hatte das Windows-Team wieder damit begonnen, die sogenannten Preview-Updates im Vorfeld des Patch-Days zu veröffentlichen.

Sicherheit hat immer Vorrang

Nun ist erst einmal wieder Schluss - ob die Pause dabei schon ab sofort gilt, oder erst für den Dezember, ist derzeit nicht ganz klar. Feststeht: Microsoft wird auch schon in den Vorjahren zur Weihnachtszeit die optionalen Updates für Windows 10 pausieren. Das Unternehmen hat daher in der Knowledge Base gleich zum Patch-Day November die Änderung für die kommenden Wochen mit angekündigt. Da heißt es Das gilt für alle Windows-Updates, die derzeit überhaupt noch unterstützt werden. Damit ist es nun zum Jahresende noch einmal so, wie zum Jahresanfang - damals stoppte Microsoft die Previews allerdings wegen Corona. Man wollte damit sicherstellen, dass trotz neuer Arbeitsstruktur im Windows-Team die Sicher­heit der Nutzer nicht leidet. Nun wird bis Ende des Jahres noch einmal umgestellt. In den kommenden Wochen legt Microsoft das Haupt­augenmerk wieder auf die sicherheitsrelevanten Aktualisierungen.Der klassische Windows Patch-Day (die sogenannten B-Updates), wird weiterhin jeweils am zweiten Dienstag im Monat angeboten. Keine Vorschauversion für Dezember heißt, dass der Patch-Day das einzige vollständige Windows-Update im November bleibt. Eine Ausnahme würde es nur für einen Emergency-Patch geben. Die optionalen Updates und Preview-Builds werden nur intern im Vorfeld für den Dezember-Patch getestet.