Bis 7,4 GByte/s: Neuer PCIe-4.0-Controller beschleunigt Next-Gen-SSDs

Flash-Speicher-Controller sind die Schnittstelle zwischen Speicher und Computer. Jetzt hat das Unternehmen Phison den bisher schnellsten PCIe-4.0-Controller vorgestellt. Er macht Next-Gen-SSDs mit bis zu 7,4 GByte/s und einer Million IOPS möglich.

Neue Spitzenwerte für SSDs dank neuem Highend-Controller

TSMC fertigt die Controller

Phison

Es sind große Versprechen, die Phison mit seinem neuen Controller-Angebot verknüpft. Mit dem Bauteil sollen sequenzielle Übertragungsraten von 7,4 GB/s beim Lesen und 7,0 GB beim Schreiben möglich werden, Zufallszugriffe gibt man mit einer Million IOPS an. Sollten sich diese Werte bewahrheiten, dürften SSDs, die das neue Bauteil namens Phison PS5018-E18, kurz E18, einsetzen, aktuelle Spitzend-SDDs hinter sich lassen.Wie heise in seinem Bericht schreibt, sind Phison-Controller aktuell schon bei M.2-Modulen von Corsair, Gigabyte und Sabrent im Einsatz. Nach der Ankündigung durch Phison dürften jetzt auch die Vorstellungen von neuen SSD-Modellen nicht lange auf sich warten lassen - mit der Rocket 4 Plus, die auf den E18-Controller setzt, hat Sabrent hier schon als erster Hersteller vorgelegt.Noch fehlen hier natürlich Leistungsdaten, vor aktuellen Spitzenreitern werden die neuen Karten sich wohl nicht verstecken müssen. Zum Vergleich: Samsung erreicht bei der SSD 980 Pro mit eigenem Controller 7 GB beim Lesen und 5 GB beim Schreiben, auch die Western Digitals WD Black SN850 liefert hier ähnliche Werte.Der E18 wird basiert auf einer 12-nm-Architektur und wird vom Auftragsfertiger TSMC hergestellt. Im Vergleich mit dem Vorgänger E16 macht man hier einen großen Sprung, hatte der doch noch auf 28-nm-Aufbau gesetzt. Im Aufbau setzt man auf drei Cortex-R5-Kerne die zusammen mit einem proprietären Koprozessor über acht Kanäle Daten an die Speichermodule schicken. Hersteller haben die Möglichkeit, den neuen Controller in Karten mit bis zu 8 TB Speicherkapazität zum Einsatz zu bringen - Verschlüsselung per AES-256 und SHA-512 ist dabei gegeben.