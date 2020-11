Knallhart reduzierte SSDs und Festplatten bei Media Markt & Saturn

Die Online-Shops von Media Markt und Saturn startet ab sofort mit der beliebten Speicherwoche. Im Mittelpunkt stehen günstige SSDs, Fest­platten, USB-Sticks und Speicherkarten. Schnell sein lohnt sich, da die Schnäppchen zeitnah ausverkauft sein könnten.

Bei WinFuture-Lesern gehört die Speicherwoche zu den beliebtesten Deals der beiden Elektronikhändler. In diesem Monat findet sie bis zum 9. November um 9 Uhr statt und wird nach bekannter Manier von den Online-Shops parallel veranstaltet. Media Markt und Saturn zeigen dabei sechs Schnäppchen aus den Bereichen SSDs, Festplatten, USB-Sticks und SD-Karten, die in den sieben Tagen durchgängig reduziert sind. Jeden Abend ab 18 Uhr folgen für wenige Stunden zusätzliche Angebote auf den Aktionsseiten Obwohl es die Speicherwoche suggeriert, werden nicht alle Produkte versandkostenfrei ge­lie­fert, außer man erreicht mit seiner Bestellung einen Einkaufswert von 59 Euro. Die Eingabe von Gutscheinen oder Coupon-Codes ist nicht nötig, dafür sollte man auf den so genannten Direktabzug achten. Der Rabatt zeigt sich hier oftmals erst im Warenkorb und an der Kasse.Die Speicherwoche-Angebote von Media Markt und Saturn können sich zu Beginn des "Black November" durchaus sehen lassen. Im Bereich der Solid State Drives sind es die klassische SanDisk Ultra 3D SSD mit 1 TB Speicher für nur noch 84 Euro und die mit 2400 MB/s deut­lich flottere WD Blue SN550 NVMe-SSD im M.2 Format mit 1 TB für 88 Euro, die uns über­zeu­gen. Abseits davon werden auch die Samsung 870 QVO SSD für nur noch 89 Euro und die externe SanDisk Extreme Portable für 116 Euro angeboten. Beide weisen ebenfalls eine Kapazität von 1 TB auf.Ebenso sollte man die Chance nutzen, die Schnäppchen der externen Festplatten in den Online-Shops zu durchstöbern. Dabei hinterlassen vor allem die WD Elements mit 10 TB für nur noch 169 Euro und die WD Elements Portable mit 1,5 TB für nur 48 Euro einen sehr guten Eindruck. Weiterhin gehören die Seagate Expansion mit 5 TB für 89 Euro und der 128 GB große USB-Stick SanDisk Extreme Pro für 25 Euro zu den Highlights. Bei MicroSD-Karten kann abschließend bedenkenlos zur SanDisk Extreme mit 64 GB für 11 Euro oder zur SanDisk Ultra mit 128 GB für 13 Euro gegriffen werden.