Mit Freunden streamen: Amazon Prime Video startet "Watch Party"

Nach Disney+ startet jetzt auch der Streaming-Dienst Amazon Prime Video mit einer Funktion zum gemeinsamen Streamen von Filmen und Serien. An der neuen Watch Party können bis zu 100 Prime-Mitglieder teilnehmen. Der Startschuss soll noch heute fallen.

Streaming-Parties mit 100 Personen vorerst nur im Browser

In Zeiten der Coronavirus-Pandemie werden nicht nur Meetings und Vorlesungen virtuell ab­gehalten, auch das einstige Kinoerlebnis und Public-Viewing-Events wechseln in die digitale Welt. Aus diesem Grund schaltet Amazon Prime Video am heutigen 9. November die Beta der Watch Party-Funktion auch für Prime-Mitglieder in Deutschland frei. Dabei ist es möglich, Filme und Serien aus der Prime-Bibliothek mit bis zu 100 Freunden gemeinsam zu streamen. Voraussetzung ist, dass alle Party-Teilnehmer über ein aktives Prime-Abonnement verfügen.Die Funktionsweise ist vergleichsweise einfach: Nach der Auswahl eines Films oder einer Serie kann über das Watch Party-Symbol eine Gruppe inklusive Chat erstellt werden. Danach hat der Ersteller die Möglichkeit, einen generierten Link mit bis zu 100 Freunden zu teilen, welcher direkt in die Party führt. Allerdings wird lediglich der Party-Host die Möglichkeit be­sit­zen, Medien abzuspielen, zu pausieren und zu überspringen. Eine ähnliche Funktion bietet Disney+ mit GroupWatch, lässt hier jedoch nur das Streamen mit bis zu sechs weiteren Freunden zu.Zum Start der Watch Party auf Amazon Prime Video stehen zudem technische Ein­schrän­kun­gen im Raum. Bisher kann die Funktion lediglich in gängigen Desktop-Browsers, außer Apple Safari , verwendet werden. Die Teilnahme am gemeinsamen Streamen über Fire-TV-Sticks , Smart-TVs, Konsolen, Smartphones oder Tablets ist derzeit nicht möglich. Ebenso werden aktuell, aufgrund unterschiedlicher Prime-Inhalte, keine internationalen Watch Parties un­ter­stützt. Auch bei internationalen Reisen kann es trotz hiesigem Prime-Abo zu einer Be­gren­zung der verfügbaren Filme und Serien kommen.