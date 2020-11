Frachtflüge nach Leipzig: Amazon Air bekommt Außenposten in Europa

Der Handelskonzern Amazon bindet Europa jetzt an sein bereits in den USA laufendes Luftfracht-System an. Das erste Logistikzentrum mit Fluganbindung entsteht dabei in Deutschland auf dem Flughafen Leipzig/Halle.

Bedarf deutlich gestiegen

Amazon hatte im Jahr 2016 damit begonnen, eine eigene Frachtflieger-Abteilung aufzubauen, um die Abhängigkeit von den großen Logistikern UPS und FedEx zu reduzieren. Die Flugzeuge vernetzen bisher vor allem die großen Logistikzentren in den USA, um insbesondere die Zustellung vieler Prime-Bestellungen zu beschleunigen, wenn die entsprechenden Waren nicht in allen Regionen verfügbar gehalten werden können.An dieses Netzwerk wird nun also auch Europa mit dem Standort bei Leipzig angebunden. Auf dem Flughafen in Sachsen hat das Unternehmen dafür eine Lagerhalle mit 20.000 Quadratmetern Fläche angemietet. An diesem werden zwei Frachtflugzeuge des Typs Boeing 737-800 stationiert, die in Zusammenarbeit mit ASL Airlines betrieben werden. An dem Standort sollen zukünftig 200 Personen tätig sein.Bei Amazon ist der Bedarf an Luftfracht-Kapazitäten zuletzt deutlich angestiegen. Während die Flugzahlen in der Corona-Krise ansonsten massiv zurückgingen, stieg hingegen die Zahl der Bestellungen bei dem Handelskonzern rasant an. Bereits im Juni hatte Amazon in den USA daher zwölf Passagier-Maschinen des Typs Boeing 767-300 von der Air Transport Services Group angemietet, mit denen seitdem Warensendungen geflogen werden.Amazon selbst verfügte bereits über einen Bestand von 70 Flugzeugen. Auch die europäischen Niederlassungen wurden bereits auf dem Luftweg versorgt, auch wenn das Unternehmen hierzulande noch keinen eigenen Standort betrieb. In Leipzig landen bereits seit einiger Zeit zwei Flüge täglich, die zeitkritische Waren anliefern. Hier musste man bisher aber noch auf Drittanbieter zurückgreifen, was nun nicht mehr nötig sein wird.